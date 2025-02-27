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Среда 26 февраля

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"Буду и дальше худеть": 61-летняя Гулькина похвасталась результатом откачки жира

"Буду и дальше худеть": 61-летняя Гулькина похвасталась результатом откачки жира
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Наталия Гулькина отметила 61-летие и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив дала большой концерт в Кремлевском дворце. Перед поклонниками певица предстала похорошевшей, помолодевшей, постройневшей. Но только корреспонденту "Дни.ру" раскрыла секрет преображения.

"Я к концерту сбросила пять килограммов, – призналась Гулькина. – Но это случилось скорее на нервной почве – волновалась перед концертов. Да и поесть нормально было некогда – каждый день по шесть часов репетиций – после вокальной с оркестром ехала на другой конец города к ребятам, которые танцуют. И всю последнюю неделю я была без отдыха. А еще пожилая мама заболела и ей делали операцию – тоже стресс для меня. Звукорежиссер даже на всякий случай приготовил для меня "плюсовую" фонограмму, но я отказалась, решив все петь вживую, понимая, что просто не имею права иначе и хочу, чтобы все было по-честному".

Наталия Гулькина и ее дети. Фото: Дни.ру

Гулькина не скрывает – она была перед сольником у хорошего косметолога. Но при этом ходила и к пластическому хирургу. "Я делала себе подбородок – жирочек там откачивала, – честно рассказала звезда. – И дело даже не в концерте – мне просто хочется хорошо выглядеть. Может, где-то на горизонте меня еще ждет мой любимы. Так что сейчас не хочу останавливаться – буду и дальше худеть".

Фото: Дни.ру

Напомним, Наталия Гулькина четыре раза была замужем. Но хочет ли знаменитая артистка снова поставить штамп в паспорте?

Фото: Дни.ру

"Если будет, за кого замуж выйти, то почему нет? – говорит исполнительница. – Правда, пока вариантов нет. Но я не переживаю, потому что очень хорошо себя и одна чувствуя. Просто кайфую, получаю удовольствие от своей профессии. И честно, пока не до отношений".

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27 февраля 2025, 00:24
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