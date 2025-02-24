Волочкова отказалась дарить 19-летней дочери квартиру после пышной свадьбы

Грядущая свадьба дочери Анастасии Волочковой уже стала предметом обсуждений в прессе. Хотя сама Ариадна предпочитает не раскрывать подробностей, ее близкие активно делятся информацией о событии.

Мама и мачеха девушки высказали свои мнения о том, как должна выглядеть жизнь молодой пары после свадьбы. Анастасия Волочкова уверена, что обеспечить жильем свою дочь должен ее отец Игорь Вдовин.

Балерина искренне считает, что забота о жилье для Ариадны — это прерогатива отца.

"Мой подарок Ариадне — это свадьба, которую я организую сама", — подчеркнула она.

Елена Николаева, в свою очередь, убеждена, что ожидать квартиру от Игоря не стоит. Она считает, что молодые должны самостоятельно строить свою жизнь и зарабатывать на нее.

"Ариадна — цельный человек. Она уже преподает английский и французский языки, и у нее есть дар учителя", — отметила мачеха девушки.

Что касается подарков от матери, Анастасия также не собирается дарить дочери квартиру. Основным подарком станет роскошная свадьба, которая станет для пары началом новой страницы в жизни ."Я подарила ей старинную икону Петра и Февронии, чтобы хранили любовь", — резюмировала Волочкова.

Ранее балерина не раз заявляла, что считает Николаеву "пиарщицей", которая использует имя ее дочери Ариадны для собственных целей и выступает против предстоящей свадьбы. Сама Елена отрицает все обвинения. Она отметила, что не следит за высказываниями Волочковой.