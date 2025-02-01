Дмитрия Нагиева сравнили с Егором Кридом

Дмитрию Нагиева 57 лет.

В интернете стремительно набирают популярность видео с Дмитрием Нагиевым, снятые около двадцати лет назад, а также фотографии, на которых знаменитый актер и телеведущий предстает с обнаженным торсом.

"Нагиев – это просто огонь", "Я не могу остановиться, делюсь этими кадрами снова и снова", "Он такой сексуальный!" – не скупятся на комплименты пользователи Сети.

Особенно востребованным стало видео, где Дмитрий Нагиев флиртует с Юлией Меньшовой во время съемок программы "Продолжение следует" в 2002 году. На этом ролике 35-летний ведущий появляется с длинными волосами и стильным черным костюмом, который дополняют темные очки.

Молодые поклонницы открыто заявляют о своем желании завязать романтические отношения со звездой шоу-бизнеса. Они часто сравнивают Дмитрия Нагиева с известными мировыми актерами, такими как Джейсон Стэйтем и Дэймон Сальваторе, а также с популярным российским исполнителем Егором Кридом.

Дмитрий Нагиев впервые привлек внимание широкой публики своим участием в комедийной программе "Осторожно, модерн!". Позже он стал ведущим популярных передач на Первом канале. За свою творческую карьеру актер успел сняться более чем в 120 кинопроектах. Одной из самых ярких его ролей последних лет стал образ физрука в одноименном сериале.

