Дмитрия Нагиева сравнили с Егором Кридом

Волочкова оказалась в больнице Тесты Дети оставили Долину в одиночестве Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире ПанинуЛюди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женойСлух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына ПевцоваКак выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова Тяжелобольному Александру Збруеву стало хужеТяжелобольному Александру Збруеву стало хуже

Лента новостей

Суббота 1 февраля

06:29Дмитрия Нагиева сравнили с Егором Кридом 03:29Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж 00:08Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем? 21:14Звезда сериала "Кухня" возмутилась из-за номинации фильма "Анора" на премию "Оскар" 20:21Резко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж 17:45Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала 16:15Алсу после громкого развода взяла под крыло исполнительницу с нелегкой судьбой 13:59Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не собирается отказываться от наследства 12:06Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан 11:16ТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады 09:55У Анастасии Волочковой началась черная полоса в жизни 08:41После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов 06:41Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой: Еще даст фору! 03:37Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом 00:40Анна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Энрике Иглесиаса 21:57Перенесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости 19:12Дочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме 17:48Пережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию 15:40Восстанавливающейся после смерти бывшего мужа Седоковой объявили бойкот 14:14Замок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых 12:58В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году 12:38Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры" 10:47Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш 09:44Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом 08:48Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы 06:44Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога 03:17После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала! 00:10Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков 21:55Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина 20:56Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"? 19:10Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы 18:56Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться 17:20Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом 15:56Оставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества 12:02В Москве начали отмечать "Китайский Новый год" 11:51Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике 11:10 Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт 10:38Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне 10:00**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами 09:46Отказавшаяся помочь дочери Волочкова оказалась в больнице 08:40Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем главном страхе 06:46Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова 03:45Селена Гомес публично разрыдалась после указа Дональда Трампа 00:11Телеведущая Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем 22:07Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате 20:55Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду 19:43Беременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию 17:54Кушанашвили высказался о текущем состоянии Кеосаяна: Мы все надеемся на лучшее 16:37Тайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности 14:43ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Дмитрия Нагиева сравнили с Егором Кридом

Дмитрия Нагиева сравнили с Егором Кридом
208

Дмитрию Нагиева 57 лет.

В интернете стремительно набирают популярность видео с Дмитрием Нагиевым, снятые около двадцати лет назад, а также фотографии, на которых знаменитый актер и телеведущий предстает с обнаженным торсом.

"Нагиев – это просто огонь", "Я не могу остановиться, делюсь этими кадрами снова и снова", "Он такой сексуальный!" – не скупятся на комплименты пользователи Сети.

Особенно востребованным стало видео, где Дмитрий Нагиев флиртует с Юлией Меньшовой во время съемок программы "Продолжение следует" в 2002 году. На этом ролике 35-летний ведущий появляется с длинными волосами и стильным черным костюмом, который дополняют темные очки.

Молодые поклонницы открыто заявляют о своем желании завязать романтические отношения со звездой шоу-бизнеса. Они часто сравнивают Дмитрия Нагиева с известными мировыми актерами, такими как Джейсон Стэйтем и Дэймон Сальваторе, а также с популярным российским исполнителем Егором Кридом.

Дмитрий Нагиев впервые привлек внимание широкой публики своим участием в комедийной программе "Осторожно, модерн!". Позже он стал ведущим популярных передач на Первом канале. За свою творческую карьеру актер успел сняться более чем в 120 кинопроектах. Одной из самых ярких его ролей последних лет стал образ физрука в одноименном сериале.

Шоу-бизнес в Telegram

1 февраля 2025, 06:29
Дмитрий Нагиев. Фото: кадр из шоу "Голос"
Spletnik✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Последствия паралича у Нагиева, шрамы Боярской: пять звезд с дефектами внешности

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр из сериала &quot;Интерны&quot;

По теме

Получивший жуткую травму во время работы Нагиев отказался покидать сцену

Сдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист
Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Звезда сериала "Кухня" возмутилась из-за номинации фильма "Анора" на премию "Оскар"

Звезда сериала "Кухня" возмутилась из-за номинации фильма "Анора" на премию "Оскар"
Ольга Кузьмина выразила свое недовольство фильмом "Анора", который был номинирован на премию "Оскар". Режиссером картины выступил Шон Бэйкер, а главные роли в ней исполнили Марк Эйдельштейн и Юра Борисов.

Резко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж

Резко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж
Анна Семенович порадовала поклонников своим преображением. Экс-солистка популярной группы "Блестящие" поделилась снимком, на котором позирует в черном бикини, демонстрируя свою стройную фигуру. Певица наслаждается отпуском на Мальдивах вместе со своим любимым мужчиной, бизнесменом Денисом Шреером.

Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала

Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала
Глюкоза объявила о возвращении на сцену после недавнего скандала. Наталья Ионова готова удивить публику новым имиджем и свежими музыкальными проектами. Артистка подтвердила, что планирует провести концерт весной этого года.

Алсу после громкого развода взяла под крыло исполнительницу с нелегкой судьбой

Алсу после громкого развода взяла под крыло исполнительницу с нелегкой судьбой
В мире музыки порой происходят неожиданные изменения, и судьбы артистов могут кардинально меняться. Ярким примером этого является история барабанщицы Ольги Долгополовой, которая ранее выступала в музыкальной группе.

Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не собирается отказываться от наследства

Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не собирается отказываться от наследства
Эта история показывает, насколько сложными могут быть семейные отношения, особенно когда речь идет о наследстве и имущественных правах. Судебные споры между близкими людьми всегда вызывают сожаление, так как часто разрушают доверительные отношения и приводят к эмоциональным травмам для всех участников конфликта.

Выбор читателей

31/01ПтнАнна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Энрике Иглесиаса 30/01ЧтвПеренесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости 30/01ЧтвМария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом 30/01ЧтвДочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме 30/01ЧтвПережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию 30/01ЧтвЗамок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых