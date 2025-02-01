Надежная охрана и необычный напиток: обнародован подробный райдер Гоши Куценко

Стало известно, какие условия Гоша Куценко выставляет для частных мероприятий.

После недавнего инцидента, когда в незапертом авто актера был найден труп женщины, артист продолжает активно работать и принимать заказы на выступления. Как стало известно, вечер с Гошей обойдется организаторам в сумму от 4,2 миллиона рублей.

Предложение включает в себя мероприятие "под ключ", что подразумевает наличие заранее подготовленного сценария. Это позволяет избежать лишних хлопот и гарантирует, что всё пройдет на высоком уровне.

В отличие от некоторых своих коллег Куценко не требует ничего экстраординарного. Однако есть один пункт в его райдере, которому стоит уделить особое внимание — это выбор напитков.

Актер предпочитает граппу, причем дистиллят должен быть выдержан в бочках для виски или сотерна. Если эти условия не могут быть выполнены, менеджменту необходимо заранее согласовать альтернативные варианты. Остальные требования Куценко стандартны для артистов его уровня: комфортная гримерка с необходимыми удобствами, разнообразные закуски и горячее питание по запросу.

Актер может выступать как соло, так и с командой музыкантов. В случае работы с коллективом стоимость мероприятия возрастает, поскольку организаторы должны учесть технические требования. В частности, группе потребуется три часа для саундчека, чтобы обеспечить качественное звучание во время выступления.

Кроме того, безопасность является важной частью подготовки к мероприятию. Заказчик должен обеспечить охрану, которая будет находиться рядом со сценой и возле гримерки, чтобы гарантировать защиту как имущества артиста, так и его команды.