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Суббота 1 февраля

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Надежная охрана и необычный напиток: обнародован подробный райдер Гоши Куценко

Надежная охрана и необычный напиток: обнародован подробный райдер Гоши Куценко
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Стало известно, какие условия Гоша Куценко выставляет для частных мероприятий.

После недавнего инцидента, когда в незапертом авто актера был найден труп женщины, артист продолжает активно работать и принимать заказы на выступления. Как стало известно, вечер с Гошей обойдется организаторам в сумму от 4,2 миллиона рублей.

Предложение включает в себя мероприятие "под ключ", что подразумевает наличие заранее подготовленного сценария. Это позволяет избежать лишних хлопот и гарантирует, что всё пройдет на высоком уровне.

Гоша Куценко. Кадр: YouTube-канал "Кино в деталях"

В отличие от некоторых своих коллег Куценко не требует ничего экстраординарного. Однако есть один пункт в его райдере, которому стоит уделить особое внимание — это выбор напитков.

Актер предпочитает граппу, причем дистиллят должен быть выдержан в бочках для виски или сотерна. Если эти условия не могут быть выполнены, менеджменту необходимо заранее согласовать альтернативные варианты. Остальные требования Куценко стандартны для артистов его уровня: комфортная гримерка с необходимыми удобствами, разнообразные закуски и горячее питание по запросу.

Актер может выступать как соло, так и с командой музыкантов. В случае работы с коллективом стоимость мероприятия возрастает, поскольку организаторы должны учесть технические требования. В частности, группе потребуется три часа для саундчека, чтобы обеспечить качественное звучание во время выступления.

Кроме того, безопасность является важной частью подготовки к мероприятию. Заказчик должен обеспечить охрану, которая будет находиться рядом со сценой и возле гримерки, чтобы гарантировать защиту как имущества артиста, так и его команды.

Шоу-бизнес в Telegram

1 февраля 2025, 10:19
Гоша Куценко. Кадр: YouTube-канал "Кино в деталях"
Абзац✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прилизанная Ваенга показала Куценко грудь

Певица Тамара Гвердцители.
Певица Валерия.
Певец Александр Маршал.
Актеры Гоша Куценко и Екатерина Гусева.
Певец Денис Майданов.
Актеры Михаил Ефремов (на переднем плане), Екатерина Гусева и Дмитрий Харатьян (на заднем плане).
Музыкант Александр Ф. Скляр и певица Ольга Кормухина.
Актер Сергей астахов, певица Елена Ваенга и актер Гоша Куценко.

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