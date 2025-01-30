Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы

Волочкова громко отметила 49-летие Тесты Пугачева назвала причину проблем со здоровьем Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире ПанинуЛюди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женойСлух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына ПевцоваКак выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова Тяжелобольному Александру Збруеву стало хужеТяжелобольному Александру Збруеву стало хуже

Лента новостей

Четверг 30 января

08:48Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы 06:44Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога 03:17После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала! 00:10Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков 21:55Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина 20:56Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"? 19:10Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы 18:56Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться 17:20Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом 15:56Оставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества 12:02В Москве начали отмечать "Китайский Новый год" 11:51Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике 11:10 Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт 10:38Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне 10:00**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами 09:46Отказавшаяся помочь дочери Волочкова оказалась в больнице 08:40Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем главном страхе 06:46Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова 03:45Селена Гомес публично разрыдалась после указа Дональда Трампа 00:11Телеведущая Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем 22:07Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате 20:55Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду 19:43Беременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию 17:54Кушанашвили высказался о текущем состоянии Кеосаяна: Мы все надеемся на лучшее 16:37Тайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности 14:43ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица? 13:21Шоу "Модный приговор" удивит поклонников новым составом 12:30Джулия Фокс рассказала, что чувствовала себя использованной в отношениях с Канье Уэстом 11:07Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку 10:36Ленивые пельмени: рецепт итальянской пасты, фаршированной мясом 09:43Алиса Фрейндлих призналась, что чувствует себя плохо 08:51Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию 06:38ТЕСТ: узнай животное по глазам 03:27Хотите попробовать настоящий вкус Ближнего Востока? Рецепт фалафеля ждет вас! 00:22Полина Гагарина намекнула на грядущие перемены в жизни. 21:05Тест: угадайте советский фильм по кадру с пионером в красном галстуке 19:07С сыном Джоли и Питта случилось ужасное после серьезной аварии 17:18Появившаяся в подвенечном платье на 40-й день смерти Тиммы Седокова вызвала гнев 15:47Стало известно об утрате в семье Янковских: скоропостижная смерть от рака 14:3130 января в прокат выйдет семейный фэнтези-фильм "Чертов камень" 14:05ТЕСТ: хорошо ли вы помните быт Советского Союза 13:37"Мы партнеры": 26-летний Марчел рассказал чистую правду про отношения с 49-летней Волочковой 13:0517-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой заговорила о беременности 12:09Пять домов архитектора Иосифа Ловейко капитально отремонтировали в Москве 11:33Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру 10:48Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля 10:38Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант! 10:07Автор суперхитов Пугачевой Рубальская рассказала о своих доходах за песни 10:00Пугачева назвала причину своих проблем со здоровьем: Нельзя было этого делать 09:08Вдова Владимира Левкина рассказала, почему он не стал бороться с болезнью
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы

Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы
105

Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря.

В интернете появились сообщения о завершении следственной проверки по делу о гибели Яниса Тиммы без обнаружения признаков криминальной составляющей. Однако юрист Катя Гордон, представляющая семью покойного, опровергла это заявление, подчеркнув, что расследование еще не завершено и окончательные выводы пока преждевременны.

По словам Екатерины, продолжаются судебно-медицинские исследования, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, по ее запросу проводится техническая экспертиза мобильного телефона.

Баскетболиста нашли мертвым в подъезде московского дома, где располагался хостел, в котором он проживал последние дни. Незадолго до этого, за неделю до трагического события, Тимма и Анна Седокова официально развелись. Есть предположение, что спортсмен прибыл из Америки для попытки примирения с бывшей супругой. Он неоднократно звонил ей в тот день. Рядом с телом была найдена просьба связаться с певицей.

После случившегося многие начали обвинять в смерти спортсмена Анну Седокову. Появились слухи об изменах певицы и финансовых претензиях к ней со стороны бывшего мужа. Активную позицию занял Марк Пугачев, называющий себя другом Яниса. Он даже предпринял попытку отменить концерт Седоковой в Алма-Ате, призывая казахстанских блогеров выразить свое недовольство выступлением "плохой женщины", сообщает Клео.ру. В итоге информация о концерте исчезла с сайта.

Шоу-бизнес в Telegram

30 января 2025, 08:48
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: Youtube / @GQRussia
КЛЕО✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Появившаяся в подвенечном платье на 40-й день смерти Тиммы Седокова вызвала гнев

Следователи смогли вскрыть телефон погибшего Яниса Тиммы
Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала!

После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала!
Оксана Самойлова растит 4 детей и не против родить еще одного. Блогер Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган живут вместе больше 12 лет, воспитывая четверых детей.

Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться

Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться
Актер Юрий Борисов, безусловно, стал одной из самых ярких фигур в российском кинематографе. Это произошло после выхода фильма "Анора" американского режиссера Шона Бэйкера. Картина, которая успела завоевать главный приз на Каннском кинофестивале, привлекла внимание зрителей и критиков, а также была номинирована на множество престижных наград.

Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом

Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом
Дизайнер Джемал Махмудов сообщил, что у Анастасии Волочковой украли уникальное платье стоимостью полмиллиона рублей. Инцидент вызвал широкий резонанс и стал темой обсуждения среди поклонников балерины. По словам Махмудова, платье было заказано год назад одним из фанатов Волочковой.

Оставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества

Оставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества
Лариса Долина открыто поделилась своими чувствами по поводу одиночества. Оно настигло артистку после того, как ее дочь и внучка переехали жить в другое место. В последние годы певица делила квартиру со своей семьей, но теперь, когда ее внучка Саша стала взрослой, возникла необходимость в личном пространстве, что и стало причиной разъезда.

Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике

Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике
Ксения Бородина старше своего парня на 5 лет. Ксения Бородина нашла свою любовь прошлым летом.

Выбор читателей

29/01Срд**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами 28/01ВтрВечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку 29/01СрдОтказавшаяся помочь дочери Волочкова оказалась в больнице 28/01ВтрТайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности 28/01ВтрШоу "Модный приговор" удивит поклонников новым составом 28/01ВтрКушанашвили высказался о текущем состоянии Кеосаяна: Мы все надеемся на лучшее