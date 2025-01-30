Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы

Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря.

В интернете появились сообщения о завершении следственной проверки по делу о гибели Яниса Тиммы без обнаружения признаков криминальной составляющей. Однако юрист Катя Гордон, представляющая семью покойного, опровергла это заявление, подчеркнув, что расследование еще не завершено и окончательные выводы пока преждевременны.

По словам Екатерины, продолжаются судебно-медицинские исследования, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, по ее запросу проводится техническая экспертиза мобильного телефона.

Баскетболиста нашли мертвым в подъезде московского дома, где располагался хостел, в котором он проживал последние дни. Незадолго до этого, за неделю до трагического события, Тимма и Анна Седокова официально развелись. Есть предположение, что спортсмен прибыл из Америки для попытки примирения с бывшей супругой. Он неоднократно звонил ей в тот день. Рядом с телом была найдена просьба связаться с певицей.

После случившегося многие начали обвинять в смерти спортсмена Анну Седокову. Появились слухи об изменах певицы и финансовых претензиях к ней со стороны бывшего мужа. Активную позицию занял Марк Пугачев, называющий себя другом Яниса. Он даже предпринял попытку отменить концерт Седоковой в Алма-Ате, призывая казахстанских блогеров выразить свое недовольство выступлением "плохой женщины", сообщает Клео.ру. В итоге информация о концерте исчезла с сайта.

