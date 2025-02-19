Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем

Елена Ксенофонтова воспитывает двоих детей.

Актриса Елена Ксенофонтова в конце 2023 года вышла замуж за адвоката Алексея Куликова. Для нее этот брак стал третьим, однако продлился он недолго. Сегодня, 19 февраля, стало известно о том, что пара приняла решение развестись. Причину расставания актриса не стала озвучивать публично, но процедура расторжения брака прошла без скандалов. Делить имущество не пришлось и решение, похоже, бывшие возлюбленные приняли сообща.

Ксенофонтовна и ранее не охотно делилась подробностями своей личной жизни, предпочитая рассказывать журналистам только о детях – сыне Тимофее и дочери Софье. Она гордится теплыми и доверительными отношениями с ними, подчеркивая, что между ними существует полное доверие и открытость в общении. Сын актрисы пишет книгу и мама стала его первым читателем. Молодой человек во всем советуется с ней на этот счет, и ей это очень приятно. Дочь также несет все переживания к матери и считает ее своей хорошей подругой.

Напомним, в отличие от нынешнего развода, предыдущий брак Елены Ксенофонтовой с адвокатом Александром Рыжих сопровождался публичным конфликтом и обвинениями в домашнем насилии со стороны бывшего супруга. Актриса рассказывала, что суды с ним продолжаются уже шесть лет. Знаменитость делилась с журналистами, как бывший муж выгонял ее из дома и даже пытался задушить.