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Среда 19 февраля

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На могиле Николая Гоголя появилось грозное предупреждение всем живущим

На могиле Николая Гоголя появилось грозное предупреждение всем живущим
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21 февраля исполнится 173 года со дня смерти писателя Николая Гоголя. Корреспондент "Дни.ру" побывал на месте захоронения автора "Мертвых душ" на Новодевичьем кладбище и увидел на могиле грозное предупреждение всем живущим.

Писателя отпевали в университетской церкви мученицы Татианы, а похоронили 24 февраля (7 марта) 1852 года на кладбище Данилова монастыря в Москве – древнейшей мужской обители. Изначально на могиле литератора был установлен черный надгробный камень, черная мраморная плита и бронзовый крест.

31 мая 1931 года могилу Николая Васильевича вскрыли, его останки перенесли на Новодевичье кладбище. А в в 1952-м там установили новый памятник в виде постамента с и надписью: "Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза". Ставший ненужным черный надгробный камень позже был установлен на могиле Михаила Булгакова.

Фото: Дни.ру

И лишь к 200-летию со дня рождения писателя в 2009 году могиле вернули почти первоначальный вид: бронзовый крест на черном камне и черная мраморная плита рядом.

Фото: Дни.ру

Правда, теперь могилу снова "облагородили" – бронзовый крест зачем-то покрыли золотом. На ограде появилось грозное предупреждение всем живущим: "Крест руками не трогать! Тонкая позолота" Видимо, множество поклонников Гоголя хотели подойти, подержаться за крест или даже поцеловать его.

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19 февраля 2025, 11:11
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Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
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