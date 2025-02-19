На могиле Николая Гоголя появилось грозное предупреждение всем живущим

21 февраля исполнится 173 года со дня смерти писателя Николая Гоголя. Корреспондент "Дни.ру" побывал на месте захоронения автора "Мертвых душ" на Новодевичьем кладбище и увидел на могиле грозное предупреждение всем живущим.

Писателя отпевали в университетской церкви мученицы Татианы, а похоронили 24 февраля (7 марта) 1852 года на кладбище Данилова монастыря в Москве – древнейшей мужской обители. Изначально на могиле литератора был установлен черный надгробный камень, черная мраморная плита и бронзовый крест.

31 мая 1931 года могилу Николая Васильевича вскрыли, его останки перенесли на Новодевичье кладбище. А в в 1952-м там установили новый памятник в виде постамента с и надписью: "Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза". Ставший ненужным черный надгробный камень позже был установлен на могиле Михаила Булгакова.

И лишь к 200-летию со дня рождения писателя в 2009 году могиле вернули почти первоначальный вид: бронзовый крест на черном камне и черная мраморная плита рядом.

Правда, теперь могилу снова "облагородили" – бронзовый крест зачем-то покрыли золотом. На ограде появилось грозное предупреждение всем живущим: "Крест руками не трогать! Тонкая позолота" Видимо, множество поклонников Гоголя хотели подойти, подержаться за крест или даже поцеловать его.