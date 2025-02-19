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Среда 19 февраля

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Телеведущая Арина Шарапова была шокирована необычными традициями своих коллег

Телеведущая Арина Шарапова была шокирована необычными традициями своих коллег
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Арина Шарапова рассказала также, как стала звездой экрана.

Телеведущая Первого канала Арина Шарапова, отмечающая 30-летний юбилей своей работы на телевидении, поделилась любопытными воспоминаниями из жизни знаменитых дикторов. Начиная свою карьеру, она и не догадывалась о необычных традициях, существующих среди ее более опытных коллег.

В частности, она рассказала, что во времена Советского Союза дикторы нередко прибегали к различным приметам, чтобы защититься от сглаза, например, носили булавки.

Шарапова призналась, что была шокирована, услышав об этих ритуалах от таких легендарных дикторов, как Вера Шебеко и Валентина Леонтьева, которые советовали ей тоже носить булавку под одеждой. Тем не менее, сама Арина решила не следовать этому примеру, объяснив, что предпочитает опираться на свою веру и внутреннюю уверенность, нежели на суеверия.

Помимо этого, телеведущая вспомнила свои первые шаги в профессии в 90-х годах, когда российское телевидение переживало серьезные перемены. Она рассказала, что именно в этот период ей поступило неожиданное предложение от Олега Попцова, которое открыло перед ней двери в мир телевидения и сделало ее одним из новых лиц эфира.

На протяжении всей своей карьеры Арина Шарапова продолжает оставаться востребованной профессиональной ведущей, принимая активное участие в разнообразных телепроектах и образовательных инициативах.

Шоу-бизнес в Telegram

19 февраля 2025, 06:28
Арина Шарапова. Фото: Youtube / @zhiznPRO
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Роскошные мужчины Шараповой

Фото: imago sportfotodienst//www.globallookpress.com
Фото: se4/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: IMayer/face to face/www.globallookpress.com
Фото: Marijan Murat/dpa/www.globallookpress.com
Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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