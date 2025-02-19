Художник Никас Сафронов может стать отцом седьмого ребенка

Никас Сафронов готов к появлению еще одного сына.

Известный художник Никас Сафронов, имеющий уже шестерых официально признанных детей, может скоро стать отцом седьмого. Гибас Вакарис подал в суд иск об установлении отцовства. Для Никаса Сафронова, у которого только один сын Стефано родился в официальном браке, появление новых детей — не новость. Он признал отцовство над пятью другими сыновьями в разном возрасте, в том числе, не прибегая к тестам ДНК.

Иск Вакариса пока оставлен без движения из-за ошибок и неправильного выбора суда со стороны его адвоката. Заявление должно быть подано в Тверской районный суд, а не в Пресненский, как было сделано первоначально.

Сын Никаса, Лука, не удивлен очередным заявлением о родстве, отметив, что подобных обращений к его отцу было уже много, и среди них встречались как мошенники, так и люди с психическими расстройствами. Сын художника поделился с прессой историей, как однажды на пороге дома появился очередной незаконнорожденный наследник Никаса, шестидесяти двух лет от роду. Как потом оказалось, Сафронов мог стать отцом мужчины в двухлетнем возрасте, поскольку именно такая разница в возрасте была между предположительными родственниками. Лука подчеркнул, что семья Сафронова — широко известна, поэтому привлекает к себе внимание подобных лиц.

