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Среда 19 февраля

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Художник Никас Сафронов может стать отцом седьмого ребенка

Художник Никас Сафронов может стать отцом седьмого ребенка
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Никас Сафронов готов к появлению еще одного сына.

Известный художник Никас Сафронов, имеющий уже шестерых официально признанных детей, может скоро стать отцом седьмого. Гибас Вакарис подал в суд иск об установлении отцовства. Для Никаса Сафронова, у которого только один сын Стефано родился в официальном браке, появление новых детей — не новость. Он признал отцовство над пятью другими сыновьями в разном возрасте, в том числе, не прибегая к тестам ДНК.

Иск Вакариса пока оставлен без движения из-за ошибок и неправильного выбора суда со стороны его адвоката. Заявление должно быть подано в Тверской районный суд, а не в Пресненский, как было сделано первоначально.

Сын Никаса, Лука, не удивлен очередным заявлением о родстве, отметив, что подобных обращений к его отцу было уже много, и среди них встречались как мошенники, так и люди с психическими расстройствами. Сын художника поделился с прессой историей, как однажды на пороге дома появился очередной незаконнорожденный наследник Никаса, шестидесяти двух лет от роду. Как потом оказалось, Сафронов мог стать отцом мужчины в двухлетнем возрасте, поскольку именно такая разница в возрасте была между предположительными родственниками. Лука подчеркнул, что семья Сафронова — широко известна, поэтому привлекает к себе внимание подобных лиц.

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19 февраля 2025, 09:23
Никас Сафронов. Фото: Youtube / @RENTAVED
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Фоторепортаж

Ни свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Telegram / @lukaSafronov
Фото: Telegram / @lukaSafronov
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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