После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала!

Оксана Самойлова растит 4 детей и не против родить еще одного.

Блогер Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган живут вместе больше 12 лет, воспитывая четверых детей. Старшая дочь Ариела недавно отметила свой 13-й день рождения, средняя Лея — десять лет, а младшим дочерям Майе и сыну Давиду исполнилось семь и четыре года соответственно. Однако неожиданно возникла проблема, связанная не с детьми, а с домашним питомцем.

Оказалось, что коза Мими, подарок Джигана семье, вдруг перестала узнавать свою хозяйку. Животное, которого Оксана ласково называла своей "дочкой", внезапно начало игнорировать ее, предпочитая следовать исключительно за Леей. До этого момента коза всегда была верной спутницей Оксаны, но, похоже, длительное отсутствие хозяйки изменило ситуацию. Теперь Оксана чувствует себя преданной своим любимым животным.

"Она меня полностью игнорит, как будто я ей не мать, как будто я ее не рожала!", — сетует блогер.

Таким образом, вместо того чтобы наслаждаться общением с любящими детьми, Оксане приходится справляться с неожиданным поворотом событий, связанным с поведением ее домашней любимицы.

Напомним, Оксана Самойлова рассказывала ранее, что в этом году планирует завести пятого ребенка. Астролог также предсказывала многодетной матери большую семью, поскольку, по словам, эксперта, она в силах родить еще нескольких детей.