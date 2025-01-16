Ярпаг хингал – когда мясо сверху: рецепт азербайджанского хинкали

Кудрявцева в шоке из-за омерзительного инцидента: От ужаса подскакиваю

Лера Кудрявцева поделилась забавной и в то же время омерзительной историей, произошедшей во время ее поездки из Санкт-Петербурга в Москву. По словам знаменитости, ее сосед по купе оказался настоящим "музыкантом".