Ярпаг хингал – когда мясо сверху: рецепт азербайджанского хинкали

Ярпаг хинкал – одно из традиционных блюд азербайджанской кухни, которое представляет собой кусочки теста, сваренные в мясном бульоне. В отличие от грузинских хинкали, где тесто оборачивается вокруг фарша, в ярпаге хинкале тесто нарезают небольшими кусочками и варят отдельно.
Ингредиенты для теста:
- Мука – 500 г
- Вода – 200 мл
- Соль – 1 ч.л.
Для начинки:
- Баранина или говядина – 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Специи (зира, кориандр, черный перец) – по вкусу
- Соль – по вкусу
Для подачи:
- Мясной бульон – 1 литр
- Зелень (укроп, петрушка)
- Сметана или катык (кисломолочный продукт)
Приготовление:
- Просейте муку в большую миску и добавьте соль.
- Постепенно добавляйте воду, замешивая тесто. Оно должно получиться плотным и эластичным.
- Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте отдыхать на 30 минут.
- Нарежьте мясо мелкими кубиками или пропустите через мясорубку.
- Мелко порубите лук и чеснок.
- Смешайте мясо с луком, чесноком и специями. Добавьте немного соли.
- Раскатайте отдохнувшее тесто в тонкий пласт толщиной около 2 мм.
- Нарежьте тесто на небольшие квадратики размером примерно 4x4 см.
- Доведите до кипения мясной бульон.
- Опустите кусочки теста в кипящий бульон и варите их до готовности (около 7-10 минут).
- Разложите готовые кусочки теста по тарелкам.
- Полейте сверху горячим мясным бульоном.
- Посыпьте рубленой зеленью.
- Подавайте со сметаной или катыком.