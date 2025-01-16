Иосифа Пригожина заметили в компании молоденькой красотки

Иосиф Пригожин уже 20 лет в браке.

Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин показал поклонникам фото в компании молодой девушки.

"Горжусь, люблю и восхищаюсь!", – подписал снимок продюсер.

Поклонники не сразу узнали в 26-летней красавице внебрачную дочь знаменитости. В отношениях с Валерией Пригожин не обзавелся детьми, однако у него есть наследники от предыдущих отношений. Так, бывшая жена Елена подарила продюсеру дочь и сына, которые уже давно обзавелись собственными семьями. В отношениях с Лейлой Фаттаховой у Иосифа родилась дочь Елизавета.

Младшая дочь продюсера давно живет в Нью-Йорке и в Россию наведывается нечасто. Пригожин помогает ей финансово, но видит очень редко. Валерия тоже поддерживает отношения с девушкой и ее мамой. В 2023 году Елизавета приезжала на родину и встречалась с отцом и мачехой. Артистка публиковала в соцсети их совместные снимки.

Валерия и Иосиф Пригожин относятся ко всем своим детям одинаково. Они любят и поддерживают отпрысков от прошлых браков и не делят их на своих и чужих. У певицы трое детей: Аня, Артемий и Арсений. У Пригожина также трое наследников: дочери Даная и Елизавета и сын Дмитрий.

Супруги познакомились, когда ей было 35, а ему 34 года, общих детей не получилось. В шоу "Секрет на миллион" Валерия призналась, что она смогла забеременеть от Иосифа, но на фоне приема антибиотиков у нее случился выкидыш.