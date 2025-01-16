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Четверг 16 января

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Ммм...вкусно! Рецепт турецкого ламакуна – пробуйте новое

Ммм...вкусно! Рецепт турецкого ламакуна – пробуйте новое
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Турецкий ламакун – это тонкая лепешка с мясной начинкой, которую часто подают с лимоном и свежей зеленью.

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 500 г
  • Вода теплая – 250 мл
  • Дрожжи сухие – 7 г (или свежие дрожжи – 20 г)
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • Фарш говяжий или бараний – 400 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Петрушка свежая – пучок
  • Лимон – 1 шт.
  • Паприка сладкая – 1 ч.л.
  • Кориандр молотый – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. В теплой воде растворить сахар и дрожжи. Оставить на 10 минут до появления пены.
  2. Просеять муку в большую миску, добавить соль и оливковое масло.
  3. Постепенно добавлять воду с дрожжами к муке, замешивая тесто. Месить около 10 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным.
  4. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось вдвое.
  5. Мелко нарезать лук и чеснок.
  6. Разогреть сковороду, добавить немного масла и обжарить лук до золотистого цвета.
  7. Добавить фарш и жарить, помешивая, до готовности мяса.
  8. Добавить специи (паприку, кориандр, перец), посолить по вкусу. Перемешать и снять с огня.
  9. Мелко порубить петрушку и добавить ее в начинку. Хорошо перемешать.
  10. Подошедшее тесто разделить на небольшие шарики размером с теннисный мячик.
  11. Раскатывать каждый шарик в очень тонкий круг диаметром примерно 25 см.
  12. На одну половину круга выложить ложку начинки, оставляя края свободными.
  13. Сложить круг пополам, накрыв начинку второй половиной теста. Края хорошо. прижать пальцами или вилкой.
  14. Разогреть духовку до 220°C.
  15. Противень смазать маслом или застелить пергаментной бумагой.
  16. Выложить ламакуны на противень и выпекать около 15-20 минут до золотистой корочки.
  17. Готовые ламакуны сразу подавать горячими.
  18. Каждую лепешку сбрызнуть лимонным соком и посыпать мелко нарезанной петрушкой.

Приятного аппетита!

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16 января 2025, 12:13
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