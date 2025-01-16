Ммм...вкусно! Рецепт турецкого ламакуна – пробуйте новое

Ингредиенты для теста:
- Мука – 500 г
- Вода теплая – 250 мл
- Дрожжи сухие – 7 г (или свежие дрожжи – 20 г)
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- Фарш говяжий или бараний – 400 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Петрушка свежая – пучок
- Лимон – 1 шт.
- Паприка сладкая – 1 ч.л.
- Кориандр молотый – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- В теплой воде растворить сахар и дрожжи. Оставить на 10 минут до появления пены.
- Просеять муку в большую миску, добавить соль и оливковое масло.
- Постепенно добавлять воду с дрожжами к муке, замешивая тесто. Месить около 10 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным.
- Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось вдвое.
- Мелко нарезать лук и чеснок.
- Разогреть сковороду, добавить немного масла и обжарить лук до золотистого цвета.
- Добавить фарш и жарить, помешивая, до готовности мяса.
- Добавить специи (паприку, кориандр, перец), посолить по вкусу. Перемешать и снять с огня.
- Мелко порубить петрушку и добавить ее в начинку. Хорошо перемешать.
- Подошедшее тесто разделить на небольшие шарики размером с теннисный мячик.
- Раскатывать каждый шарик в очень тонкий круг диаметром примерно 25 см.
- На одну половину круга выложить ложку начинки, оставляя края свободными.
- Сложить круг пополам, накрыв начинку второй половиной теста. Края хорошо. прижать пальцами или вилкой.
- Разогреть духовку до 220°C.
- Противень смазать маслом или застелить пергаментной бумагой.
- Выложить ламакуны на противень и выпекать около 15-20 минут до золотистой корочки.
- Готовые ламакуны сразу подавать горячими.
- Каждую лепешку сбрызнуть лимонным соком и посыпать мелко нарезанной петрушкой.
Приятного аппетита!