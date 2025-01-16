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Четверг 16 января

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"Катя, остановись!": внешний вид Екатерины Варнавы вызвал ужас в сети

"Катя, остановись!": внешний вид Екатерины Варнавы вызвал ужас в сети
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Артистка придерживается вегетарианского питания.

Новый снимок Екатерины Варнавы вызвал настоящий ажиотаж в сети. Артистка поразила публику своим внешним видом. Если еще совсем недавно ее упрекали в излишней худобе, то сейчас поклонники уже кричат об этом. 40-летняя актриса продолжает сбрасывать вес. Она радуется своей идеальной форме в то время, как фанаты бьют тревогу.

На снимке, который вызвал настоящий ужас среди пользователей интернета, Варнава позирует в черном свитере оверсайз, темно-серых модных джинсах и сапогах казаках. Артистка не использовала косметику и спрятала волосы под кепкой. Острые плечи и худые ноги не смогла скрыть подобранная Екатериной одежда.

Екатерина Варнава. Фото: соцсети / @kativarnava

Поклонники призвали экс-участницу Comedy woman остановиться, поскольку ее вид вызывает большие опасения.

"Катя, остановись!", "Это ужас какой-то", "Хватит уже худеть!", – написали в сети.

Артистка, несмотря на гневные комментарии в сети, уверена, что все делает правильно. Варнава не ест мясо, возможно поэтому теряет вес, но некоторые все же подозревают ее в употреблении известного среди звезд препарата для похудения. В ответ на все возмущения Екатерина желает фанатам избавиться от токсичности и стать добрее.

Напомним, Екатерина Варнава родилась и выросла в Москве. Интересная внешность актрисы вызывает постоянные споры о ее национальности. Она рассказывала, что ее мать – русская, а вот отец родом из Казахстана.

Шоу-бизнес в Telegram

16 января 2025, 08:52
Екатерина Варнава. Фото: Youtube / @sobchak
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды

Актриса Светлана Ходченкова.
Певица Пелагея.
Певица Полина Гагарина.
Юмористка Екатерина Варнава.
актриса Анна Михалкова.
Юмористка Екатерина Скулкина.
Писательница и ведущая Татьяна Устинова.
Певица Жасмин.
Певица Алла Пугачева.

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