"Катя, остановись!": внешний вид Екатерины Варнавы вызвал ужас в сети

Артистка придерживается вегетарианского питания.

Новый снимок Екатерины Варнавы вызвал настоящий ажиотаж в сети. Артистка поразила публику своим внешним видом. Если еще совсем недавно ее упрекали в излишней худобе, то сейчас поклонники уже кричат об этом. 40-летняя актриса продолжает сбрасывать вес. Она радуется своей идеальной форме в то время, как фанаты бьют тревогу.

На снимке, который вызвал настоящий ужас среди пользователей интернета, Варнава позирует в черном свитере оверсайз, темно-серых модных джинсах и сапогах казаках. Артистка не использовала косметику и спрятала волосы под кепкой. Острые плечи и худые ноги не смогла скрыть подобранная Екатериной одежда.

Поклонники призвали экс-участницу Comedy woman остановиться, поскольку ее вид вызывает большие опасения.

"Катя, остановись!", "Это ужас какой-то", "Хватит уже худеть!", – написали в сети.

Артистка, несмотря на гневные комментарии в сети, уверена, что все делает правильно. Варнава не ест мясо, возможно поэтому теряет вес, но некоторые все же подозревают ее в употреблении известного среди звезд препарата для похудения. В ответ на все возмущения Екатерина желает фанатам избавиться от токсичности и стать добрее.

Напомним, Екатерина Варнава родилась и выросла в Москве. Интересная внешность актрисы вызывает постоянные споры о ее национальности. Она рассказывала, что ее мать – русская, а вот отец родом из Казахстана.