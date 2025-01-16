Алле Пугачевой не подходит климат Кипра.

Алла Пугачева покинула Россию больше двух лет назад. Первоначально она со своей семьей обосновалась в Израиле, а позже переехала на Кипр. Новогодний праздник Примаданна провела в Лимасоле вместе с 11-летними близнецами Гарри и Лизой и супругом-иноагентом Максимом Галкиным*. Позже Галкин* отвез детей на отдых в Альпы, где они катались на горных лыжах. Сейчас, похоже, 75-летняя Пугачева осталась одна в своем доме на Кипре.

По словам соседей артистки на Кипре, в течение последнего года она в основном жила в одиночестве. Ее 48-летний муж редко бывает дома, так как активно гастролирует по миру, стараясь обеспечить семью. Близнецы Гарри и Лиза, как оказалось, также живут отдельно от матери.

После конфликта в Израиле Пугачева с семьей перебрались на Кипр, где они приобрели дом в Лимасоле еще до начала пандемии. Это позволило всей семье получить европейские паспорта, сообщает СМИ. Однако на Кипре детям негде было получать образование, поэтому Галкин* отправил их в Лондон, где они теперь учатся. Дети приезжают к родителям только на каникулах.

Конечно, на Кипре есть школы, включая международные, обучение в которых проходит на английском языке. Можно также найти частные русскоязычные школы. Тем не менее, уровень образования на Кипре, вероятно, не удовлетворил Галкина*. В Израиле он отдал детей в престижную частную школу King Solomon, стоимость обучения в которой составляла 3,2 миллиона рублей в год. После переезда на Кипр комедиант, очевидно, не смог найти подходящую альтернативу и принял решение отправить Гарри и Лизу в лондонскую школу.

Когда Пугачева покидала Россию ради мужа, она вряд ли ожидала, что окажется в одиночестве в кипрской деревне.

Несколько месяцев назад друзья артистки рассказали журналистам, что на Кипре ей непросто. Летом Алла Борисовна часто жаловалась друзьям на ухудшение здоровья и проблемы с сердцем, утверждая, что местный климат ей не подходит. Летом температура на острове редко опускается ниже 33 градусов, и артистка проводила большую часть времени дома под кондиционером.

С окончанием курортного сезона жизнь на острове затихает, и Пугачевой практически нечего делать. Возможно, разве что походы по магазинам. В Лимасоле, где проживает артистка, численность населения составляет всего 108 тысяч человек. В столице острова Никосия немного больше жителей — 350 тысяч. По сравнению с многомиллионным Москвой, где Пугачева всегда находилась в центре внимания и светского общества, ее жизнь на Кипре кажется тихим существованием в сельской местности.

Сколько времени Пугачева сможет терпеть свое одиночество, остается неизвестным. Возможно, ей и Галкину* вновь придется сменить место жительства. Переезд к детям в Лондон маловероятен, учитывая, что британский климат также считается неподходящим для людей с проблемами сердца (у певицы были операции на сердце). Однако Гарри и Лизе, по словам друзей Аллы Борисовны, Лондону нравится гораздо больше, чем провинциальному Кипру.

Тем не менее, обучение детей в Лондоне может существенно ударить по бюджету семьи. Вопрос в том, смогут ли артисты, признанные иностранными агентами, позволить себе такие расходы через год, ведь у них остаются значительные затраты. Недвижимость в России, включая известный замок в деревне Грязь, который до сих пор не продан, требует содержания. Вполне возможно, что вскоре артисты будут вынуждены искать новые источники дохода.

Переезд близнецов в Лондон, скорее всего, планировался еще осенью прошлого года. Тогда Пугачева приезжала в Великобританию, чтобы выбрать жилье в Лондоне. Подруги певицы полагали, что она ищет квартиру для себя, однако впоследствии стало ясно, что Пугачева искала жилье для своих детей.

*признан в России иностранным агентом.