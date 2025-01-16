Как небольшая квартира: стала известна стоимость шикарного гроба Добровольской

С Евгенией Добровольской простились 14 января в Московском Художественном Театре, где она служила 33 года. А после отпевания в храме Святителя Николая на Трех холмах она упокоилась на Аллее звезд Троекуровского кладбища. Сегодня стала известна стоимость шикарного гроба, в котором похоронили Народную артистку.

На сайте элитных гробов дано описание: "Премиальная модель четырехугольного гроба Cabernet производится канадской компанией. Каркас изготовлен из цельного массива клена, а внутренняя отделка сшита из бежевого велюра. В изделии используется качественная дорогая фурнитура и запатентованная система замков". Этот гроб обладает рядом особенностей – у него есть регулируемая постель, пенал для памятной записки и многослойное лаковое покрытие для защиты от повреждений.

Сколько же стоит такой VIP-гроб? Его цена сопоставима со стоимостью небольшой квартиры в регионах и начинается от 1 миллиона рублей. Но вообще цена у разных ритуальных агентов может достигать и 1 миллиона 200 тысяч. "У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя... ", – как говорил гробовых дел мастер Безенчук в романе Ильфа и Петрова "12 стульев".

Напомним, причиной смерти Евгении Добровольской стала онкология агрессивной формы, которая дала внутрикожные метастазы и метастазы в мозг. О раке желудка актриса узнала в конце 2023 года и весь 2024-й мужественно боролась, пройдя шесть курсов химиотерапии, но победить страшный недуг, увы, не смогла...