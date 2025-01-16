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Четверг 16 января

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Что случилось с шикарной квартирой уехавшей из страны Ренаты Литвиновой

Что случилось с шикарной квартирой уехавшей из страны Ренаты Литвиновой
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Рената Литвинова уже несколько лет вместе с дочерью Ульяной живет в Париже. В Москве у нее осталась квартира недалеко от Патриарших прудов.

В Первопрестольной актриса Рената Литвинова сменила несколько адресов. Но в последние годы жила в Трехпрудном переулке в доме, построенном в 1928 году по проекту архитектора М. Е. Приемышева. Примечательно, что прежде здесь стоял одноэтажный дом, в котором родилась и провела детство поэт Марина Цветаева. Правда, она нелестно о том строении, которое тут появилось позже: "Домики со знаком породы, с видом ее сторожей, вас заменили уроды грузные, в шесть этажей".

Московское жилье Литвиновой было оформлено во французском стиле: много антиквариата, стекла. Есть даже особый шкаф для духов, хрустальная люстра с канделябрами, зеркало с золотом и кристаллами. В квартире много картин – рисунок Мерлин Монро, подаренный Ренате режиссером Сергеем Соловьевым еще во время учебы, или рисунок, сделанный Рустамом Хамдамовым и самой Ренатой, во время ожидания заказа в ресторане.

С собой в Париж актриса мало что увезли из 100-метровой квартиры. И сегодня, как рассказали соседи, там никто не живет. "Окна всегда темные. Ренату мы давно не видели, – говорят соседи. – Хотя было время, сюда и Земфира ходила". Стоит заметить, что за эти годы Литвинова приезжала домой лишь несколько раз. Например, на день рождения живущей в Москве мамы.

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16 января 2025, 13:28
Фото: кадр из фильма "Вечное возвращение"
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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