Что случилось с шикарной квартирой уехавшей из страны Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова уже несколько лет вместе с дочерью Ульяной живет в Париже. В Москве у нее осталась квартира недалеко от Патриарших прудов.

В Первопрестольной актриса Рената Литвинова сменила несколько адресов. Но в последние годы жила в Трехпрудном переулке в доме, построенном в 1928 году по проекту архитектора М. Е. Приемышева. Примечательно, что прежде здесь стоял одноэтажный дом, в котором родилась и провела детство поэт Марина Цветаева. Правда, она нелестно о том строении, которое тут появилось позже: "Домики со знаком породы, с видом ее сторожей, вас заменили уроды грузные, в шесть этажей".

Московское жилье Литвиновой было оформлено во французском стиле: много антиквариата, стекла. Есть даже особый шкаф для духов, хрустальная люстра с канделябрами, зеркало с золотом и кристаллами. В квартире много картин – рисунок Мерлин Монро, подаренный Ренате режиссером Сергеем Соловьевым еще во время учебы, или рисунок, сделанный Рустамом Хамдамовым и самой Ренатой, во время ожидания заказа в ресторане.

С собой в Париж актриса мало что увезли из 100-метровой квартиры. И сегодня, как рассказали соседи, там никто не живет. "Окна всегда темные. Ренату мы давно не видели, – говорят соседи. – Хотя было время, сюда и Земфира ходила". Стоит заметить, что за эти годы Литвинова приезжала домой лишь несколько раз. Например, на день рождения живущей в Москве мамы.