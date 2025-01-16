Получившему серьезные увечья Николаеву после операции поставили новый диагноз

После операции на бедре у Юрия Николаева был диагностирован тромбоз голени. Это стало дополнительным испытанием для 76-летнего шоумена.

Врачи сейчас активно работают над восстановлением кровотока, чтобы избежать серьезных осложнений. Операция, проведенная медиками, заключалась в фиксации бедренной кости с помощью металлического стержня.

По словам врачей, состояние Николаева постепенно улучшается: он ощущает снижение боли и слабости. Однако передвигаться самостоятельно он пока не может — передвижение возможно только с помощью ходунков в пределах палаты.

Несчастный случай произошел всего несколько дней назад, когда Юрий Николаев споткнулся о мебель в темноте своего дома. Падение оказалось тяжелым — он сломал бедренную кость, что потребовало немедленного медицинского вмешательства. В результате инцидента ведущий провел два дня в реанимации, где врачи внимательно следили за его состоянием.

Важно отметить, что у Юрия Николаева есть сложный медицинский анамнез. Он ранее страдал от рака легких и имеет длительный стаж курения, что, безусловно, усложняет его восстановление после операции.

Стоит отметить, что это не первый случай обращения Николаева за медицинской помощью. В ноябре прошлого года он уже сталкивался с проблемами со здоровьем после падения, когда сильно ударился головой.