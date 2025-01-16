Столкнувшаяся с финансовыми проблемами Волочкова вынуждена прекратить важную деятельность

Анастасия Волочкова открыто заговорила о своих финансовых трудностях.

Балерина находится на отдыхе на Мальдивах вместе с 26-летним танцором Марчелом Абаби. Знаменитость активно делится фотографиями и впечатлениями о курорте. Однако, несмотря на видимое благополучие, сама Волочкова открыто призналась, что ее дела в Москве далеки от идеала.

В своем блоге Анастасия сообщила подписчикам о том, что больше не сможет проводить благотворительные шоу. Это решение стало результатом сложной финансовой ситуации, с которой она столкнулась. Артистка отметила, что с января следующего года планирует начать продажу билетов на свои спектакли. По ее словам, она выступала бесплатно в течение 20 лет, но пришло время изменить подход к своему творчеству.

"Теперь мои представления будут организованы на коммерческой основе. Билеты будут по доступной цене, однако расходы на организацию мероприятий значительно возросли", — поделилась Волочкова.

Стоит отметить, что Анастасия начала свою сольную карьеру после увольнения из Большого театра, где она долгое время была одной из ведущих балерин. С тех пор она активно развивает собственные проекты и ставит уникальные шоу. Однако, как показывает практика, поддерживать финансовую стабильность в условиях растущих затрат становится все сложнее.