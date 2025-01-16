Cколько стоило место на Троекуровском кладбище для могилы Добровольской

Евгения Добровольская упокоилась на Троекуровском кладбище столицы. Но многим интересно, сколько стоит место там, где лежат звезды...

Этот элитный некрополь был организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронят артистов, художников, спортсменов, политиков. Тут нашли место последнего упокоения актеры Александр Лазарев и Вера Глаголева, певцы Борис Моисеев, Юлия Началова и Юрий Шатунов, модельер Валентин Юдашкин.

Стоимость места под захоронение гробом на Троекуровском зависит от "престижа" участка и варьирует от 387 870 до 4 188 996 рублей за два метра земли. Но родным Евгении Добровольской, судя по всему, место досталось бесплатно.

Дело все в том, что в 1998 она получила звание Заслуженной, а в 2005 году стала и Народной артистки России. А это дает право на получение места на кладбище бесплатно. Говорят, что заниматься установкой памятника будет Художественный театр, где артистка служила 33 года.

Напомним, причиной смерти Евгении Добровольской стала онкология агрессивной формы, которая дала внутрикожные метастазы и метастазы в мозг. О раке желудка актриса узнала в конце 2023 года и весь 2024-й мужественно боролась, пройдя шесть курсов химиотерапии, но победить страшный недуг не смогла...