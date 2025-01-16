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Четверг 16 января

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Cколько стоило место на Троекуровском кладбище для могилы Добровольской

Cколько стоило место на Троекуровском кладбище для могилы Добровольской
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Евгения Добровольская упокоилась на Троекуровском кладбище столицы. Но многим интересно, сколько стоит место там, где лежат звезды...

Этот элитный некрополь был организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронят артистов, художников, спортсменов, политиков. Тут нашли место последнего упокоения актеры Александр Лазарев и Вера Глаголева, певцы Борис Моисеев, Юлия Началова и Юрий Шатунов, модельер Валентин Юдашкин.

Стоимость места под захоронение гробом на Троекуровском зависит от "престижа" участка и варьирует от 387 870 до 4 188 996 рублей за два метра земли. Но родным Евгении Добровольской, судя по всему, место досталось бесплатно.

Дело все в том, что в 1998 она получила звание Заслуженной, а в 2005 году стала и Народной артистки России. А это дает право на получение места на кладбище бесплатно. Говорят, что заниматься установкой памятника будет Художественный театр, где артистка служила 33 года.

Фото: Дни.ру

Напомним, причиной смерти Евгении Добровольской стала онкология агрессивной формы, которая дала внутрикожные метастазы и метастазы в мозг. О раке желудка актриса узнала в конце 2023 года и весь 2024-й мужественно боролась, пройдя шесть курсов химиотерапии, но победить страшный недуг не смогла...

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16 января 2025, 14:49
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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