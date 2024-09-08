Врач дерматолог, косметолог Маркусеева Регина Михайловна



После развода Алсу многие стали замечать что певица будто светится изнутри. Она замечательно выглядит, а ее внешность не содержит даже малейших изъянов. О том, как ей это удается на самом деле рассказала врач дерматолог, косметолог Регина Маркусеева.

"Если говорить о внешности Алсу, то она очень грамотно пользуется достижениями современной пластической хирургии. Ее внешность гармонична, без гипертрофии и излишеств", – рассказала эксперт по красоте.



Косметолог раскрыла секрет идеальной внешности Алсу. Также она заметила, что давно известен тот факт, что певица когда-то делала ринопластику. Если вспомнить ее первый клип на песню "Зимний сон", то спинка носа певицы не была такая ровная и имелась горбинка. Сейчас же нос имеет более правильную форму и ровную спинку носа. Разрез глаз тоже поменялся, так же как и высота стояния бровей, возможно певица выполняла эндоскопический лифтинг лба, за счет чего взгляд стал более открытым.

"По поводу губ… губы у нее всегда были пухлыми, но с возрастом сохранять объем губ достаточно сложно, так как они истончаются и теряют былой объем. Скорей всего для сохранения формы и объема губ певица подкалывает небольшое количество филлера на основе гиалуроновой кислоты", – предположила Регина.

Кожа у певицы, как и овал ее лица выглядит достаточно хорошо. Для поддержания такого результата требуются периодически процедура аппаратной косметологии, такие как микроигольчатый РФ лифтинг и Смас-лифтинг, а также курс инъекций биоревитализантов, препаратов для стимуляции коллагена и мезококтейлей.

"Фигура у певицы замечательная, не думаю, что это заслуга пластического хирурга, думаю что она много времени проводит в спорт зале", – заметила врач.

А вот что касается груди, то, по мнению, Маркусеевой, Алсу могла прибегать к подтяжке груди (мамопластике, но без имплантов). Ведь, учитывая наличие детей, роды и лактацию, сложно сохранить грудь высокой и упругой.