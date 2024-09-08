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Каким будет торжество в честь 40-летия Принца Гарри: королевские эксперты дали прогноз

Каким будет торжество в честь 40-летия Принца Гарри: королевские эксперты дали прогноз
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15 сентября принц Гарри отметит свое 40-летие. Это событие вызывает множество обсуждений среди королевских экспертов.

В последние годы отношения между герцогом Сассекским и его семьей, особенно с братом Уильямом, стали крайне напряженными. Многие задаются вопросом, повлияет ли этот юбилей на возможность воссоединения с королевской семьей.

Гарри планирует отпраздновать свой день рождения вечеринкой для близких друзей и звезд, которую организует его жена Меган Маркл в их доме в Монтесито, Калифорния. Эта информация была подтверждена несколькими источниками, однако остается неясным, поздравит ли его брат Уильям. С момента скандального интервью Гарри с Опра Уинфри и публикации его мемуаров "Запасной" отношения между братьями значительно ухудшились. Несмотря на то что они недавно встретились на памятной службе, между ними по-прежнему сохраняется холод.

Королевские эксперты отмечают, что Уильям не желает общаться с Гарри и даже не хочет, чтобы тот присутствовал на его будущей коронации. Один из инсайдеров утверждает, что разлад между братьями только усиливается, и Уильям испытывает ярость по поводу действий Гарри. Это подчеркивает глубокую трещину в их отношениях, которая, похоже, не поддается исправлению.

Гарри, покинувший королевскую семью в 2020 году, на прошлой неделе тайно посетил Великобританию для участия в мемориале своего дяди лорда Роберта Феллоуза. Однако даже эта поездка не способствовала улучшению отношений с братом. Источники сообщают, что Гарри был бы рад восстановить связь с отцом, королем Карлом III, но только при условии, что ему и его семье будет предоставлена королевская охрана во время пребывания в Великобритании.

С учетом всех этих обстоятельств 40-летие принца Гарри станет не только личным праздником, но и важной вехой в его отношениях с семьей. Королевские эксперты прогнозируют, что это событие может стать катализатором для размышлений о будущем отношений между братьями и всей королевской семьей. Вопрос о том, смогут ли они преодолеть свои разногласия, остается открытым.

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8 сентября 2024, 14:31
Принц Гарри. Фото: скриншот видео YouTube-канала "The Late Show with Stephen Colbert"
Журнал "Hello! Russia"✓ Надежный источник

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Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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