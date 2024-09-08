Каким будет торжество в честь 40-летия Принца Гарри: королевские эксперты дали прогноз

15 сентября принц Гарри отметит свое 40-летие. Это событие вызывает множество обсуждений среди королевских экспертов.



В последние годы отношения между герцогом Сассекским и его семьей, особенно с братом Уильямом, стали крайне напряженными. Многие задаются вопросом, повлияет ли этот юбилей на возможность воссоединения с королевской семьей.

Гарри планирует отпраздновать свой день рождения вечеринкой для близких друзей и звезд, которую организует его жена Меган Маркл в их доме в Монтесито, Калифорния. Эта информация была подтверждена несколькими источниками, однако остается неясным, поздравит ли его брат Уильям. С момента скандального интервью Гарри с Опра Уинфри и публикации его мемуаров "Запасной" отношения между братьями значительно ухудшились. Несмотря на то что они недавно встретились на памятной службе, между ними по-прежнему сохраняется холод.

Королевские эксперты отмечают, что Уильям не желает общаться с Гарри и даже не хочет, чтобы тот присутствовал на его будущей коронации. Один из инсайдеров утверждает, что разлад между братьями только усиливается, и Уильям испытывает ярость по поводу действий Гарри. Это подчеркивает глубокую трещину в их отношениях, которая, похоже, не поддается исправлению.

Гарри, покинувший королевскую семью в 2020 году, на прошлой неделе тайно посетил Великобританию для участия в мемориале своего дяди лорда Роберта Феллоуза. Однако даже эта поездка не способствовала улучшению отношений с братом. Источники сообщают, что Гарри был бы рад восстановить связь с отцом, королем Карлом III, но только при условии, что ему и его семье будет предоставлена королевская охрана во время пребывания в Великобритании.

С учетом всех этих обстоятельств 40-летие принца Гарри станет не только личным праздником, но и важной вехой в его отношениях с семьей. Королевские эксперты прогнозируют, что это событие может стать катализатором для размышлений о будущем отношений между братьями и всей королевской семьей. Вопрос о том, смогут ли они преодолеть свои разногласия, остается открытым.