"Операции не было": Киркоров раскрыл правду о своем состоянии

Бедрос Киркоров вышел на связь с журналистами.

Накануне появилась информация, что Бедрос Киркоров находится в больнице в тяжелом состоянии. Журналисты сообщили, что артисту якобы должны сделать операцию для проверки работоспособности кардиостимулятора, который ему установили в прошлом году.

Однако сам Бедрос сообщил журналистам, что в настоящее время находится дома и назвал свое самочувствие вполне нормальным. Кроме того, он рассказал, что слухи об операции оказались неправдой.

"Операции никакой не было", — заявил 92-летний певец.

В 2022 году артист пережил несколько госпитализаций после того, как переболел ковидом. Он жаловался на боль в пояснице, а журналисты писали о том, что Киркорову поставили еще один диагноз – пневмоторакс.

Сам Филипп никак не комментирует состояние здоровья своего отца. Он публикует посты о своем творчестве и рассказывает о прошедших выступлениях. Поклонники сделали вывод, судя по поведению поп-короля эстрады, что с его отцом, действительно, нет никаких проблем. Ведь фанаты знают о нежном отношении певца к своему родителю.

Ранее сообщалось о том, что в своем почтенном возрасте Бедрос активно стоит личную жизнь. Так после долгих лет брака со своей супругой, он начал встречаться со своей молодой помощницей. После нее появилась другая пассия. Что сейчас происходит в личной жизни певца, неизвестно.