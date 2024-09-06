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Пятница 6 сентября

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Стало известно, что будет с Алсу после развода

Стало известно, что будет с Алсу после развода
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Алсу возобновила свою творческую деятельность.

Продюсер Евгений Морозов рассказал журналистам, что ждет Алсу после развода с Яном Абрамовым. По его мнению, певице выход из этих отношений пошел на пользу. Теперь у нее есть все шансы вернуть былую популярность или даже повысить ее.

Продюсер рассказал, что раньше все расходы в гастрольном туре оплачивал отец Алсу. Она никогда не пела на корпоративах, поскольку это считалось унизительным, да исполнительница особо не нуждалась в деньгах. Не это было ее первоначальной целью.

Морозов рассказал, что у Алсу всегда были отличные треки, даже с ними у нее есть все шансы занять пустующий ныне "трон" отечественной эстрады. По мнению продюсера, сейчас на сцене у певицы нет конкурентов. Евгений предрекает исполнительнице хита "Зима" хорошее будущее, если она попадет в руки правильного продюсера.

Напомним, Алсу развелась со своим мужем Яном Абрамовым 27 августа 2024 года после 18 лет брака. По слухам, причиной стала неверность супруга. Разлучницей в соцсетях называли Анастасию Решетову, которую ранее обвиняли в разрыве пары Тимати и Алены Шишковой. Алсу не опровергла, но и не подтвердила данную информацию, однако позволяла себе намеки в комментариях к постам Решетовой. Кроме того, телеведущая Лера Кудрявцева прямым текстом заявила, что в разводе звезды виновата Настя.

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6 сентября 2024, 18:16
Алсу. фото: Дни.ру
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