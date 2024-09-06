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Пятница 6 сентября

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Разъехавшихся по миру Пугачеву с Галкиным* хотят лишить родительских прав

Разъехавшихся по миру Пугачеву с Галкиным* хотят лишить родительских прав
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У Аллы Пугачевой могут отобрать детей.

Недавно стало известно, что иноагент Максим Галкин* оставил свою семью в Юрмале и переехал в Израиль. Пугачева же, несмотря на начало учебного года, не торопится вернуться на "Землю обетованную", а предпочитает греться в лучах нежного латвийского солнца. В День знаний ее видели вместе с детьми в одном из ресторанов Юрмалы.

Психологи на этом фоне забеспокоились. Они считают, что при такой частой смене обстановки психическое здоровье Лизы и Гарри может пострадать. К ним присоединились и общественники. Только представители движения "Ветераны России" пошли еще дальше и призвали лишить разъехавшихся по миру Примадонну и ее супруга родительских прав. Пост об этом опубликовал глава движения Ильдар Резяпов в телеграм-канале организации.

Теперь эту просьбу рассмотрит уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. В качестве оснований общественники подчеркивают, что постоянные переезды негативно сказываются на неокрепшей детской психики. По их мнению, Лиза и Гарри должны воспитываться в стабильной среде и учиться среди своих земляков. Активисты сообщили также, что не оставят в покое звездное семейство и будут настаивать на тщательной проверке ситуации с детьми Аллы Борисовны.

Напомним, что Пугачева и Галкин* покинули Россию в 2022 году. Сначала они обосновались в Израиле, затем их заметили на Кипре, теперь Алла Борисовна с детьми поселилась в Латвии.

*признан в России иностранным агентом.

Телеграм канал

6 сентября 2024, 17:38
Алла Пугачева с мужем-иноагентом Максимом Галкиным*. Дни.ру / Феликс Грозданов
телеграм-канал @veteranrossii_online• Требует проверки

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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