Джонни Депп впервые за десятки лет вылечил больные зубы благодаря россиянке

Джонни Депп удивил своих поклонников и общественность, посетив стоматолога впервые за 30 лет. Звезда "Пиратов Карибского моря" теперь гордо демонстрирует свою новую белоснежную улыбку, что стало настоящей сенсацией.



По информации внимательных светских обозревателей, изменения в его внешнем виде могут быть напрямую связаны с новыми отношениями. На протяжении многих лет Депп пренебрегал стоматологическими процедурами, гордясь своими "пиратскими" зубами. В начале 2000-х он даже заявлял, что считает свои гнилые и пожелтевшие зубы частью своего имиджа.

Однако, похоже, что его новая русская возлюбленная, 28-летняя модель Юлия Власова, оказала на него значительное влияние. Возможно, именно она стала той причиной, по которой актер решил изменить свой внешний вид. Слухи о романе между Деппом и Власовой начали появляться в последнее время, но ни он, ни она не комментируют свои отношения.

Теперь, когда он открыто демонстрирует свою обновленную улыбку, можно предположить, что желание произвести впечатление на возлюбленную стало важным фактором в его решении обратиться к стоматологу. Критики и поклонники по-разному реагируют на изменения в облике Деппа. Некоторые считают, что он потерял свою индивидуальность, в то время как другие восхищаются его новым обликом. В любом случае, это решение стало неожиданным шагом для актера, который ранее заявлял о нежелании следовать общепринятым стандартам красоты.

Теперь Джонни Депп активно делится фотографиями своей новой улыбки в социальных сетях, радуя поклонников обновленным имиджем. Однако остается вопрос: действительно ли это изменение связано с новой любовью или же это просто естественное желание актера улучшить свое здоровье и внешний вид?