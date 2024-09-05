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Четверг 5 сентября

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Ольга Бузова поздравила подругу с рождением мальчика

Ольга Бузова поздравила подругу с рождением мальчика
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Подруга Ольги Бузовой родила четвертого ребенка.

Сегодня для Ольги Бузовой волнительный день. Она узнала о том, что ее подруга родила мальчика. Телеведущая поспешила поздравить ее с рождением сына.

"Мои поздравления! Здоровья сыночку и счастья вашей семье", – написала певица в соцсети.

Оказалось, что сегодня подруга Бузовой Инна Жиркова стала мамой в четвертый раз, хотя еще совсем недавно никто не знал о беременности жены экс-футболиста. Она призналась в этом только в мае, когда стало невозможно скрывать живот. Бузова одна из первых узнала об интересном положении Инны и порадовалась за многодетную маму, сказав, что чувствовала это едва не прослезилась.

Для семьи Жирковых и их поклонников рождение сына не стало сюрпризом, в июле они провели гендер-пати, поэтому заранее знали пол ребенка и сообщили об этом в Сети. В отличие от другой подруги Ольги, которая, кстати, тоже сегодня отправилась в роддом во всеоружии. Блогер Мария Погребняк показала видео из родильного отделения с красивой укладкой и макияжем и сообщила, что теперь выйдет на связь уже из своей собственной палаты.

Напомним, Жирковы поженились в 2008 году и уже через несколько месяцев родился на свет их первый ребенок. Мальчика назвали Дмитрий. Через два года появилась на свет дочь Милана, а в 2015 году еще один сын Даниил. Теперь супруга снова порадовала спортсмена мальчиком. Поклонники шутят, что такими темпами Юрий сможет собрать целую футбольную команду.

Телеграм канал

5 сентября 2024, 21:11
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Ольга Бузова. Фото: соцсети / @buzova86
Клава Кока. Фото: соцсети / @klavacoca

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