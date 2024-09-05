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Четверг 5 сентября

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Превратившаяся в животное Собчак сделала громкое заявление после травли ребенка

Превратившаяся в животное Собчак сделала громкое заявление после травли ребенка
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На прошлых выходных в Надыме состоялся нашумевший концерт певицы Миа Бойки. Выступление запомнилось не только выступлением кумира подростков, но и неожиданным инцидентом с девочкой Марьяной.

Во время концерта организаторы вывели на сцену девочку, одетую в костюм кошки с хвостом. Певица, заметив ее, спросила: "Ты у нас котенок или квадробер, не дай Бог?". Когда Марьяна ответила, что она — квадробер, зал отреагировал на это довольно резко, и большинство зрителей высказали свое неодобрение набирающему обороты движению.

Миа Бойка своим поступком открыла портал в ад: артистка вызвала бурю эмоций как среди зрителей, так и в виртуальном пространстве. Видео с инцидентом быстро разлетелось по соцсетям, и многие осудили певицу за ее слова, решив, что она не должна была унижать ребенка. В ответ на это мать Марьяны написала заявление в полицию, утверждая, что ее дочь теперь боится выходить на улицу и сталкивается с травлей в школе.

Ситуация привлекла внимание не только общественности, но и известных личностей. Одной из первых высказалась Ксения Собчак.

Скриншот из телеграм-канала "Кровавая барыня"

Телеведущая и общественный деятель записала видеообращение, в котором, надев маску и превратившись на наших глазах в животное, призвала Бойку "отстать от детей". В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" Собчак отметила, что несмотря на изменения в имидже певицы — отказ от ярких синих волос и субкультурных атрибутов — это не дает ей права публично унижать детей. Ксения подчеркнула, что увлечение квадробингом для детей вполне естественно и не должно становиться объектом насмешек.

Собчак также выразила сомнение в вокальных способностях певицы. По ее мнению, знаменитость долгое время выделялась благодаря своему необычному имиджу, но сейчас, с изменением внешности, ей будет сложно конкурировать с более талантливыми артистами. "Выделиться на фоне действительно хитовых артисток с сильным голосом будет трудновато", — заключила телеведущая.

Ксения также обратилась к детям, напомнив им о праве быть теми, кем они хотят: анимешниками, панками или рэперами. Однако она призвала их не забывать о законах Российской Федерации. Это обращение стало важным напоминанием о том, что каждый имеет право на самовыражение, но при этом важно уважать свободу других.

Телеграм канал

5 сентября 2024, 10:32
Ксения Собчак. Фото: соцсети
Телеграм-канал "Кровавая барыня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни

Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak

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