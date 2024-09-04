Массировал и гладил: Кудрявцева растеклась от удовольствия в руках Пьехи

Лера Кудрявцева показала неоднозначное видео в соцсети

В начале года телеведущая Лера Кудрявцева намекнула о своем расставании с молодым мужем Игорем Макаровым. Но позже она смогла взять ситуацию в свои руки и объявила о воссоединение с хоккеистом. Причиной телезвезда назвала вредные привычки, с которыми их семья якобы успешно справилась.

Тогда Лера получила большое количество хейта в свой адрес. Многие подписчики написали, что в ее возрасте нужно держаться за молодого или вовсе не следовало связывать с ним жизнь. Но большинство все же признали, что для своего возраста, а Кудрявцевой, к слову, 53 года, ведущая шоу "Секрет на миллион" выглядит замечательно.

Это доказывают и ее теплые отношения с более молодыми коллегами. Всем известна дружба Леры с Сергеем Лазаревым, а теперь звезда поделилась видео, где ее личным массажистом выступает Стас Пьеха. Певец массировал и гладил Кудрявцевой шею и плечи, а она буквально растеклась от удовольствия в его сильных руках.

"Кудрявцева кайфует", – сообщил Пьеха поклонникам.

Ранее исполнитель заявлял, что ему нравится общаться с Лерой Кудрявцевой. Он называл ее другом и единомышленником, а также не упустил возможности подчеркнуть ее красоту. Кроме того, в мае этого года Пьеха поздравил телеведущую с днем рождения и пожелал ей "душевного покоя (монументального и ментального), здоровья всем частям тела и радости".