Стала известна баснословная стоимость обучения дочери Полины Гагариной

Полина Гагарина отдала дочь в элитную частную школу.

В этом году дочь Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова отправилась первый раз в первый класс. Журналисты выяснили, в каком же учебном заведении будет обучаться 7-летняя Мия Исхакова.

Оказалось, певица отдала дочь в одну из самых популярных частных гимназий у знаменитостей. Учреждение находится в Одинцовском районе Московской области. Здесь уже учатся отпрыски многих других звезд отечественного шоу-бизнеса, в том числе дочери Ксении Бородиной и Михаила Галустяна.

Также стала известна баснословная стоимость обучения, которая, кстати, в этом году выросла. За один год обучения дочери Гагариной придется выложить 900 тысяч рублей. Весь учебный процесс проходит на двух языках: русском и английском. Причем преподают предметы на иностранном языке носители языка.

В классе обучается по 20-25 учеников, все они носят форму. В гимназии дети проводят весь день, с 8 до 20 часов. В это время они посещают кружки и секции по желанию, делают домашнюю работу, несколько раз питаются и общаются с друзьями. Весь период обучения длинной в 9 месяцев делится на модули, в каждом из которых 7 недель учебных и две недели каникул.

Кроме того, по информации на сайте школы, педагоги заинтересованы в развитии личности каждого ребенка в отдельности. Они определяют, что именно нравится ученику и усиливают развитие в этом направлении.