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Вторник 3 сентября

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Стала известна баснословная стоимость обучения дочери Полины Гагариной

Стала известна баснословная стоимость обучения дочери Полины Гагариной
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Полина Гагарина отдала дочь в элитную частную школу.

В этом году дочь Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова отправилась первый раз в первый класс. Журналисты выяснили, в каком же учебном заведении будет обучаться 7-летняя Мия Исхакова.

Фото: соцсети / @gagara1987

Оказалось, певица отдала дочь в одну из самых популярных частных гимназий у знаменитостей. Учреждение находится в Одинцовском районе Московской области. Здесь уже учатся отпрыски многих других звезд отечественного шоу-бизнеса, в том числе дочери Ксении Бородиной и Михаила Галустяна.

Также стала известна баснословная стоимость обучения, которая, кстати, в этом году выросла. За один год обучения дочери Гагариной придется выложить 900 тысяч рублей. Весь учебный процесс проходит на двух языках: русском и английском. Причем преподают предметы на иностранном языке носители языка.

В классе обучается по 20-25 учеников, все они носят форму. В гимназии дети проводят весь день, с 8 до 20 часов. В это время они посещают кружки и секции по желанию, делают домашнюю работу, несколько раз питаются и общаются с друзьями. Весь период обучения длинной в 9 месяцев делится на модули, в каждом из которых 7 недель учебных и две недели каникул.

Кроме того, по информации на сайте школы, педагоги заинтересованы в развитии личности каждого ребенка в отдельности. Они определяют, что именно нравится ученику и усиливают развитие в этом направлении.

Телеграм канал

3 сентября 2024, 18:08
Полина Гагарина. Фото: YouTube /@NadinStrelets
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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