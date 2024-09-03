ТЕСТ: Что было запрещено, а что разрешено в советское время

Только то, кто жил в СССР сможет ответить на все вопросы этого теста.

Вокруг СССР ходит много мифов и легенд. Лишь, тот, кто жил в эти времена сможет вспомнить, так ли это было на самом деле или современники уже напридумывали лишнего. Попробуйте и вы ответить на все вопросы нашего теста. Просто укажи, правда или миф названное утверждение.

ВОПРОСЫ

1. Правда ли то, что хранение валюты наказывалось уголовной ответственностью?

А. Правда

Б. Миф

2. Правда ли то, что в СССР нельзя было демонстрировать откровенные сцены в фильмах?

А. Правда

Б. Миф

3. Правда ли, что влюбленным запрещалось демонстрировать чувства на людях и за это полагался крупный штраф?

А. Правда

Б. Миф

4. Правда ли то, что советские граждане не могли уехать из страны, не получив разрешение властей?

А. Правда

Б. Миф

5. Правда ли, что окончив вуз советские выпускники не могли сами решать, где работать, а отправлялись по распределению?

А. Правда

Б. Миф

6. Правда ли то, что для расторжения брака требовалось разрешение партии?

А. Правда

Б. Миф

7. Правда ли, что безработных граждан в СССР могли наказать по закону?

А. Правда

Б. Миф

ОТВЕТЫ

1. А. Правда

2. А. Правда

3. Б. Миф

4. А. Правда

5. А. Правда

6. Б. Миф

7. А. Правда