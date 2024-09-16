Зачем Анджелина Джоли носит меха в жару: найдено внятное объяснение

Анджелина Джоли вновь оказалась в центре внимания. На этот раз не из-за новых ролей или благотворительных проектов.



На Венецианском кинофестивале актриса удивила публику, закутавшись в объемные меховые накидки, несмотря на теплую погоду. Это вызвало бурю обсуждений и слухов, и многие задаются вопросом: почему Джоли выбирает меха в жару, и какое отношение к этому имеет Брэд Питт?

Недавние события в жизни Анджелины стали настоящим испытанием. Падение веса, вызванное стрессом и постоянными обсуждениями ее фигуры, привело к тому, что актриса ищет способы скрыть свое тело от любопытных глаз. Ее руки, обрамленные сетью вен, стали мишенью для критики, а вес, колеблющийся около 48 килограммов при росте 170 см, стал темой для сплетен.

Инсайдеры утверждают, что Джоли устала от постоянных домыслов и обсуждений, которые не оставляют ей шанса на спокойствие. Актриса уверяет, что ее худоба не связана с расстройством пищевого поведения. Она всегда была худощавой и считает это следствием генетики. Однако недавние судебные разбирательства с Брэдом Питтом и травма сына Пакса добавили стресса в ее жизнь. Вокруг их конфликта бушуют нешуточные страсти, и каждая новость вызывает новый шквал обсуждений. Продажа акций винодельни российскому бизнесмену только усугубила ситуацию, став очередной причиной для сплетен.

Меховые накидки могут показаться странным выбором в такую погоду, но они стали для Джоли своего рода защитой от общественного внимания. Закрывшись в объемных тканях, актриса пытается создать барьер между собой и окружающим миром. Это может быть не только модным решением, но и стратегическим шагом для защиты своей личной жизни.

Друзья Джоли стараются избегать обсуждений о ее весе, понимая, насколько это деликатная тема. Актрисе важно сохранить границы между публичной и частной жизнью, но постоянное внимание СМИ делает это практически невозможным. В результате она вынуждена искать способы справляться с давлением и находить утешение в привычных вещах — таких как стильные, но теплые наряды.