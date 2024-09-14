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Суббота 14 сентября

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Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви

Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви
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Анна Седокова поделилась личным в блоге.

В отношениях Анна Седоковой и ее мужа Тимма Яниса все сложно. Недавно баскетболист публично намекнул на расставание с певицей, а после этого опубликовал забавное видео, где подписчики увидели обратное.

Спортсмен в ответ на вопрос поклонников, что же происходит в отношениях звездной пары, ответил, что они разберутся со всем сами. А Анна в то же время написала о какой-то мифической третьей супруге Яниса. В общем, фанаты пока не поняли, что на самом деле творится в чужой семье. Однако теперь Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви.

Вернувшись из США, куда она ездила разводиться с супругом (но по словам исполнительницы, что-то пошло не так, и развод не состоялся), Анна призналась, что черпает вдохновения с раннего утра.

Фото: соцсети / @annasedokova

"У меня новая любовь. Я отвожу утром ребенка в школу и гуляю или бегаю в парке", – написала певица в своем блоге.

Седокова и Тимма вместе более трех лет. Несмотря на разницу в возрасте в десять лет, до определенного времени их отношения носили гармоничный характер. После из-за их схожих темпераментов, как рассказывала певица, брак дал трещину. Седокова также признавалась, что это самые длительные ее отношения. До этого она расставалась с мужчинами намного быстрее, не глядя даже на наличие детей, которых у Анны трое.

Шоу-бизнес в Telegram

14 сентября 2024, 03:27
Анна Седокова. Фото: RuTube / Анна Седокова
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры

Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova

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