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"Развел даже взрослых девочек": Рудковская разоблачила изощренный обман известного певца

"Развел даже взрослых девочек": Рудковская разоблачила изощренный обман известного певца
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Недавняя публикация Егора Крида вызвала бурю эмоций среди его поклонников и коллег. Рэпер обнародовал шокирующий ролик, в котором продемонстрировал свое окровавленное лицо, намекнув на то, что стал жертвой нападения.

Это привлекло внимание не только фанатов, но и известных личностей, среди которых оказалась продюсер Яна Рудковская. Она выразила поддержку Кридy, уверяя, что артист не стал бы прибегать к подобным инсценировкам ради внимания.

Однако вскоре выяснилось, что это была всего лишь шутка. Как оказалось, кадры с окровавленным лицом были частью съемок нового фильма, в котором Егор играет главную роль. В своем следующем видео он объяснил ситуацию, показав процесс грима с использованием искусственной крови под ремикс своей песни "Алло" и хита его бывшей девушки Вали Карнавал — "Психушка". Рэпер также извинился перед теми, кто переживал за него, отметив, что многие знакомые звонили ему с предложениями помощи.

"Я рад, что большинство не поверило в это шоу, потому что знают: если бы мне действительно разбили лицо, искать обидчика не пришлось бы", — прокомментировал он. Егор добавил, что фильм выйдет в 2025 году и обещает стать настоящим аттракционом эмоций.

Яна Рудковская. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Яна Рудковская, которая первой поддержала Крида, позже призналась, что сама попалась на удочку этой шутки. В своем телеграм-канале она написала: "Нос цел, Егор цел! Прогрев прошел отлично, да так, что даже Яна Рудковская поверила! Зачет, Егор! Развел даже взрослых девочек!".

Такой поворот событий вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников. Некоторые восприняли это как неуместную шутку, тогда как другие оценили креативный подход Крида к продвижению своего проекта. В любом случае, данный инцидент стал отличным примером того, как юмор и креатив могут вызывать широкий спектр эмоций у аудитории.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2024, 17:23
Яна Рудковская. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Телеграм-канал Яны Рудковской✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых вещей

Виктория Шелягова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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