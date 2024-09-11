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Среда 11 сентября

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Седокова намекнула на причину расставания с мужем

Седокова намекнула на причину расставания с мужем
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Анна Седакова прокомментировала видео Яниса Тиммы в соцсети.

В отношениях Анны Седоковой и ее мужа Яниса Тиммы все сложно, считают в Сети. Недавно певица вернулась из США, где навещала супруга и дочерей. Она планировала разводиться со своей второй половинкой, но, судя по ее постам в личном блоге, передумала.

Однако после ее возвращения в Россию, Янис сделал неоднозначное заявление о том, что их паре, похоже, пришел конец. Поклонники настороженно восприняли новость. Анна также заявила о разводе и принялась менять свою жизнь. Первым шагом стал новый цвет волос – певица вернулась к своему образу времен "ВИА Гры".

Но теперь муж исполнительницы снова решил запутать пользователей Всемирной паутины. Накануне он опубликовал забавное видео, в котором показал, как ложится спать у двери, после того, как "отстоял мнение у жены". Он спросил у подписчиков, оказывался ли кто-то в такой ситуации.

Фото: соцсети / @janis.timma

Фанаты в недоумении начали строчить комментарии с вопросами: "Так вы развелись или водите всех за нос?". На это спортсмен ответил, что не стоит интересоваться их личной жизнью – они во всем разберутся сами. Нужно лишь время.

К удивлению многих, в комментариях засветились и сама Седокова. На злобный выпад одной из подписчиц в ее сторону о том, что первая жена была лучше (Янис Тимма был женат дважды – Прим. ред.), Анна дала весьма лаконичный ответ.

"Это вы еще третью его не видели!", – написала экс-участница группы "ВИА Гра".

Фото: соцсети / @janis.timma

Подписчики были несколько ошарашены таким заявлением. Им непонятно, Седокова намекнула на причину расставания с мужем или просто неудачно пошутила.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2024, 09:33
Анна Седокова. Фото: YouTube / @FAMETIMETV
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Фоторепортаж

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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