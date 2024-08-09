Нуждающаяся в финансовой помощи Дана Борисова нашла тайного покровителя

Дана Борисова поделилась подробностями о своей личной жизни. Она, по словам ведущей, наполнилась приятными событиями.



У Даны появился новый поклонник, который на три года младше ее и живет в Лондоне. Их знакомство произошло в довольно необычных обстоятельствах: когда Борисова собиралась на съемки в Колумбию, она потеряла свою заграничную банковскую карту. В панике она обратилась к соседям с просьбой о помощи, и одна из них дала ее номер своему родственнику, который, в свою очередь, помог ей с картой. Так началось их общение.

Дана описывает своего нового избранника как статного и симпатичного молодого человека. Несмотря на то что у них пока нет серьезных отношений, он уже успел оказать ей финансовую поддержку. "С первой встречи он начал мне очень хорошо помогать деньгами, хотя я не просила", — делится телеведущая. Этот факт вызывает у нее удивление, так как знакомы они всего лишь несколько недель и виделись только один раз.

Однако Дана подчеркивает, что не строит никаких планов на будущее с этим мужчиной. "Будем и дальше общаться – хорошо, нет – тоже хорошо. В целом мне и одной замечательно, с дочкой", — говорит она. Борисова уверена, что на данный момент ей не нужен серьезный партнер. Она также отметила, что ей неприятно слышать советы о том, что она обязательно встретит своего человека: "Да кто вам сказал, что он мне нужен?", — недоумевает звезда.

Что касается возможности стать матерью во второй раз, Дана также выразила свое мнение. Она считает, что рожать в ее возрасте — это безрассудство и предпочитает сосредоточиться на своей дочери и карьере. "Считаю, всему свое время", — резюмировала телеведущая.