Гагарина раскрыла секрет своей стройности: неожиданно

Полина Гагарина перестала скрывать, как ей удается держать себя в форме.

Многие помнят Полину Гагарину еще со времен "Фабрики звезд". Тогда она могла похвастаться довольно аппетитными формами. На заре своей карьеры звезда весила на 40 кг больше и, чтобы сбросить лишнее, ей пришлось приложить сидеть на строжайшей диете и буквально ограничивать себя во всем. Артистка взяла себя в руки и превратила свою фигуру в идеал. Она питалась исключительно раздельно и позволяла себе только рис, курицу и овощные супы. После шести часов вечера Гагарина не прикасалась к еде. Теперь она ведет достаточно активный образ жизни и без конца хвалится подтянутым телом в соцсетях.

Гагарина раскрыла подписчикам секрет своей стройности. Это оказалось очень неожиданно для всех, поскольку способ сохранить вес неизменным является не слишком ординарным. Певица призналась, чтобы сжигать полученные калории сразу, она может одновременно есть и ходить по лестнице. Кроме того, знаменитость регулярно катается на роликах, что также помогает ей держать себя в форме.

Напомним, Полина Гагарина уже дважды успела стать мамой, Ее первенец-сын появился на свет в 2007 году, через 10 лет на свет появилась ее дочь. Обоих отпрысков она воспитывает в одиночку. Недавно звездная мама рассказала, что устроила сына к себе на работу. Андрей имеет собственную студию звукозаписи и пишет аранжировки.