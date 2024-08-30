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Пятница 30 августа

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Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей

Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей
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Наталья Фриске не смогла промолчать в ответ на несправедливость медперсонала.

Мама Натальи Фриске почувствовала недомогание, поэтому заботливая дочь тут же записала ее на прием к врачу. Однако консультация медика не состоялась, поскольку несколько раз персонал московской клиники подтверждал и отменял запись.

Такое поведение работников медучреждения возмутили сестру поп-звезды до глубины души, она стала жаловаться в личном блоге, чтобы вызвать общественный резонанс. После публикации сотрудники больницы связались с Натальей и выразили готовность принять ее маму без записи в любое удобное время. Но в назначенный срок оказалось, что никто ничего не знает и нужный специалист сейчас занят.

Такое отношение Фриске стерпеть не смогла и устроила в московской клинике самый настоящий скандал, который, к слову, возымел свое действие.

" У меня уже из ушей пар, из ноздрей дым. Я им говорю: " Вы обнаглели?", – поделилась Наталья с подписчиками.

Маму Натальи все-таки приняли после такого серьезного заявления дочери. Сбой в записи объяснили недостатком электронной системы. На что Фриске возмущенно ответила, что аромат в клинике они выбирают с особой тщательностью, а обслуживать клиентов не научились.

Кстати, родительнице девушки назначали медикаменты и посоветовали пройти еще ряд специалистов. Дочь, которая после смерти сестры Жанны, старается максимально много времени уделять своей семье, успокоилась и намерена следить за здоровьем матери с особым вниманием.

Телеграм канал

30 августа 2024, 10:34
Наталья Фриске. Фото: кадр из шоу "Секрет на миллион"
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Никита Джигурда. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Наталья Водянова. Фото: YouTube / @VogueRussia
Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @sobchak
Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Виктория Боня. Фото: YouTube
Алсу. Фото: YouTube

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