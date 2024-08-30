Анастасия Волочкова доверилась профессионалам.

Анастасия Волочкова постоянно демонстрирует поклонникам свою стройную фигуру. Ей удается держать себя в форме благодаря бесконечным тренировкам и скудному рациону питания. Балерина рассказывала, что в ее меню есть вареные яйца, листья салата, овощной бульон и вареный цыпленок. Впрочем, иногда помощница балует ее любимым супом том-ям.

Однако не все во внешности артистки ее всегда устраивало. Был один серьезный недостаток, который бросался в глаза. Теперь Волочкова избавилась от мешающего ей "уродства" на лице. Оказалось, речь идет о неудачном татуаже бровей. Балерина доверилась экспертам, которые провели процедуру лазерного удаления перманента.

Волочкова написала в соцсети, что долго не могла решиться, но теперь всем рекомендует эту процедуру.

"Для женщины ее тело, а главное лицо – храм, священное место!", – добавила звезда русского балета.

Впрочем, в 2012 году Анастасия уже пыталась удалить неудачный эксперимент на лице после татуажа бровей. Тогда поклонники писали, что представительнице столь нежного искусства не надлежит носить такие ужасные брови, а телеведущая Ксения Собчак публично высмеивала внешность Волочковой.

Как признается Анастасия, никаких других процедур по изменению внешности она пока не делала. Она против пластических операций. Это была вынужденная мера, которая сделает лицо балерины более привлекательным, считает Волочкова.