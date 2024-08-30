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Пятница 30 августа

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Близкий друг королевы Елизаветы раскрыл истинную причину ее смерти: могла бы еще пожить

Близкий друг королевы Елизаветы раскрыл истинную причину ее смерти: могла бы еще пожить
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По официальным данным, Елизавета II умерла "от старости".

Королева Елизавета пережила своего супруга Филиппа всего на полтора года. У обоих представителей династии монархов в свидетельстве о смерти указана причина – от старости. Но фанаты никогда не верили в это. Близкий друг королевы и священник Шотландской церки Йен Гриншилдс раскрыл истинную причину смерти Елизаветы.

По словам Йена он был близко знаком с монархиней. Она часто приезжала в свое любимое поместье Балморал и обязательно посещала службу. Гриншилдс рассказал, что Елизавета была одной из самых примерных прихожанок и, по его воспоминаниям, пропустила службу в церки лишь дважды.

Незадолго до смерти королева призналась священнику, что чувствует приближение кончины. Проповедник, который был распорядителем на ее похоронах, уверяет, что представительница династии монархов могла бы еще пожить, но болела онкологией и знала об этом. Она несколько лет страдала от миеломы – формы рака костного мозга, который нередко поражает пожилых людей. Именно симптомы этого заболевание в конце жизни испытывала Елизавета: она теряла вес, испытывала слабость и жаловалась на дискомфорт в ногах.

Кроме того, королева страдала от сильных болей, но мужественно не показывала слабость на людях. Елизавета II покинула этот мир 29 сентября 2022 года. Она завещала, чтобы ее упокоили рядом с отцом и мужем. По обычаю королевских особ, гроб был закрытым.

Напомним, королева занимала престол с 6 февраля 1952 года на протяжении 70 лет и 214 дней. Новым монархом Великобритании стал ее старший сын Чарльз, взявший себе имя Карл III. Недавно стало известно, что он тоже болен онкологией.

Телеграм канал

30 августа 2024, 06:16
Королева Елизавета II. Фото: YouTube / @euronewsru
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Фоторепортаж

Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Albert Nieboer / Royal Press Europe / www.globallookpress.com
Фото: Nathan Denette / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: State Funeral of Queen Elizabeth/Dutch Photo Press/www.globallookpress.com
Фото: Chan Long Hei/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

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