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Среда 28 августа

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Тест: Вспомни эти блюда из советских фильмов

Тест: Вспомни эти блюда из советских фильмов
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Еда так или иначе присутствует почти в каждом фильме, но в советском кино ей уделено гораздо больше внимания, чем в современном. Предлагаем вспомнить моменты, связанные с блюдами, оставившие свой заметный след в знаменитых картинах СССР.

ВОПРОСЫ

1. Какое блюдо отсутствовало на царском столе в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?

А. Икра заморская

Б. Кроличья печень по-венгерски

В. Щучьи головы с чесноком

2. За какое блюдо у Тоси из фильма "Девчата" всегда были пятерки?

А. Халва

Б. Щи

В. Манная каша

3. Что Надя из "Иронии судьбы" предлагала попробовать Ипполиту?

А. Бутерброды с икрой

Б. Заливную рыбу

В. Салат и ростбиф

4. Какой напиток обожали буквально все герои фильма "Гостья из будущего"?

А. Клубничный кисель

Б. Кефир

В. Ситро

5. Надя Клюева в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" угощала коллег именно этим блюдом?

А. Пирожками "Рижскими"

Б. Пирогом "Ноктюрн" (он же "Чайный")

В. Тортом "Наполеон" собственного приготовления

6. Что попросили Нина и Иван у скатерти-самобранки в фильме "Чародеи"?

А. Кашу

Б. Яичницу из трех яиц

В. Запеченного поросенка

7. Ради какого блюда Федька-Косой из фильма "Джентльмены удачи" даже пошел мыть руки?

А. Вареная картошка

Б. Селедка с луком

В. Яблочный пирог

ОТВЕТЫ

1. Б. Кроличья печень по-венгерски

2. Б. Щи

3. В. Салат и ростбиф

4. Б. Кефир

5. Б. Пирогом "Ноктюрн" (он же "Чайный")

6. Б. Яичницу из трех яиц

7. А. Вареная картошка

Телеграм канал

29 августа 2024, 00:14
Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] для любителей покутить: угадайте советский фильм по кадру застолья

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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