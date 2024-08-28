Крутой рассказал о связи арестованного Дурова с больным Губиным

Алсу и Ян Абрамов официально разведены Тесты Петросян в шоке от концерта SHAMAN'a Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Среда 28 августа

10:43Тест: Какому герою "Джентльменов удачи" принадлежит эта фраза 09:54Крутой рассказал о связи арестованного Дурова с больным Губиным 09:30Адвокат заявил об истинной причине развода Алсу: Это конец 09:11Стала известна стоимость свадьбы сына Наташи Королевой: влетела в копеечку 08:41SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально! 06:04Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит выступил против Рузиля Минекаева из "Слова пацана" 03:26ТЕСТ: В каких советских мультфильмах пели эти песни 00:14Тяжелобольной Губин внезапно запел 21:24Ольга Кириллова: у москвичей осталась неделя чтобы подать заявку на голосование бумажным бюллетенем 21:15Прилюдно оголившая ноги Орбакайте в эпатажном наряде вызвала переполох 19:31Алсу сделала заявление после развода с Абрамовым 19:14Попавшая под раздачу Бородина вынуждена оправдываться из-за романа с новым любовником 19:01"Берегу его от стресса": Киркоров с новым телом боится показаться на глаза 92-летнему отцу 18:22ТЕСТ: Знаете ли вы значения советских лозунгов? 17:34"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте 17:28В Общественном штабе отметили успех тестового голосования 17:0687-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу 16:10Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк 15:52Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили 15:41Официально: брак Алсу и Яна Абрамова расторгнут 15:18На какие культурные мероприятия можно потратить баллы "Миллиона призов" 14:39Обманутая мошенниками Долина лишилась еще одной квартиры 12:25Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе 12:00Киркоров ошарашенной Рудковской: "В долг не даю!" 11:00Галкин жестко высказался о Вайкуле: Только деньги интересны 10:30Переживший обширный инфаркт 64-летний Николаев рассказал о состоянии 09:59Неизлечимо больная Светлана Светличная оказалась прикована к постели 09:09Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 08:35Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков 06:15Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык 03:19ТЕСТ: Угадай советскую сказку по одной цитате 00:14Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова 21:51Сдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 21:42ТЕСТ: Угадай, чем занималась советская организация, по ее названию 20:56Близкий Пугачевой мужчина сделал громкое заявление о конфликте Примадонны с Градским 19:51Известный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова 17:57Разведенку Лерчек сняли во время утех с женатым певцом: Подходит больше, чем бывший 17:35У кого бицепсы крепче: накачанная Алсу побила мощного Киркорова 17:27Оркестр имени Силантьева исполнит хиты Александры Пахмутовой 17:12"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 17:04Появление Костомарова на публике в окружении медсестер вызвало ажиотаж 16:31"Это ошибка": вернувшаяся в Россию Решетова взяла слово перед скандальным судом 16:02"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры 15:52Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком 12:23Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры 11:17Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке 10:30Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 09:56Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка 08:21"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию 06:17Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Крутой рассказал о связи арестованного Дурова с больным Губиным

Крутой рассказал о связи арестованного Дурова с больным Губиным
333

Трибьют-концерт песен Андрея Губина стал одним из ключевых событий конкурса "Новая волна", который завершился в Сочи. Композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал "Дни.ру", как возникла идея пригласить на Черноморское побережье исполнителя хита "Такие девушки, как звезды".

"Во-первых, Андрею исполнилось 50 лет, во-вторых, мы дружим, – говорит Игорь Яковлевич. – У артистов порой происходят всяческие изменения, бывает сложно совладать со славой. Поэтому я лично пригласил Губина на "Волну" – позвонил ему и пригласил встретиться".

"А до этого была "Песня года", – продолжает Крутой. – Там мне передали, что он хотел бы поговорить, хотя общаться только через "Телеграм". Поэтому Павла Дурова надо освобождать (улыбается). Я позвонил ему на "Телегаграм" и пригласил его на завтрак. Он приехал ко мне домой, мы долго говорили и приняли решение в честь его юбилея сделать в Сочи его творческий вечер".

По словам Крутого, у Губина не было никаких особых требований или условий для приезда на "Новую волну".

"На концерте он старался держаться солидно. А на мой вопрос: "Ну, как тебе шоу?" ответил, что "неплохо", – подчеркнул композитор.

Напомним, в начале 2010-х Губин ушел со сцены и сейчас живет на авторские гонорары, редко появляясь на публике. У музыканта серьезные проблемы со здоровьем – он страдает от неврологического заболевания, которое приводит к сильным спазмам мышц. Ему диагностировали левостороннюю прозопалгию лица, и он вынужден много плавать на спине, чтобы нормально дышать.

Телеграм канал

28 августа 2024, 09:54
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

32 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой

Игорь Николаев. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр Youtube / @novaya-volna
Фото: соцсети / @koroleva__star

По теме

Тяжелобольной Губин внезапно запел

Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова
Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

Тест: Какому герою "Джентльменов удачи" принадлежит эта фраза

Тест: Какому герою "Джентльменов удачи" принадлежит эта фраза
Пройдем по следам советской комедии "Джентельмены удачи". Доцент, Косой, Хмырь и Василий Алибабаевич или просто Али-баба – эти герои запомнились каждому из нас с самого детства.

Адвокат заявил об истинной причине развода Алсу: Это конец

Адвокат заявил об истинной причине развода Алсу: Это конец
Алсу и Ян Абрамов официально расторгли брак. Накануне состоялось заседание суда, на котором брак Алсу и Яна Абрамова официально расторгли.

Стала известна стоимость свадьбы сына Наташи Королевой: влетела в копеечку

Стала известна стоимость свадьбы сына Наташи Королевой: влетела в копеечку
Наташа Королева женила своего единственного сына. 21 августа певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко отмечали 21-ю годовщину со дня своего бракосочетания.

SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально!

SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально!
Поведение Ярослава Дронова назвали аморальным. Как недавно стало известно, Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman запросил за концерт в Оренбурге 16 миллионов рублей.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит выступил против Рузиля Минекаева из "Слова пацана"

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит выступил против Рузиля Минекаева из "Слова пацана"
Бурак Озчивит приехал в Татарстан. В Татарстане стартовали съемки новогодней комедии "Елки-11".

Выбор читателей

26/08Пнд"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 27/08ВтрНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 26/08ПндСдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 27/08ВтрШура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе 26/08ПндИзвестный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова 27/08ВтрГалкин жестко высказался о Вайкуле: Только деньги интересны