ТЕСТ: Знаете ли вы значения советских лозунгов?

Алсу и Ян Абрамов официально разведены Тесты Петросян в шоке от концерта SHAMAN'a Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Вторник 27 августа

19:01"Берегу его от стресса": Киркоров с новым телом боится показаться на глаза 92-летнему отцу 18:22ТЕСТ: Знаете ли вы значения советских лозунгов? 17:34"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте 17:28В Общественном штабе отметили успех тестового голосования 17:0687-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу 16:10Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк 15:52Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили 15:41Официально: брак Алсу и Яна Абрамова расторгнут 15:18На какие культурные мероприятия можно потратить баллы "Миллиона призов" 14:39Обманутая мошенниками Долина лишилась еще одной квартиры 12:25Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе 12:00Киркоров ошарашенной Рудковской: "В долг не даю!" 11:00Галкин жестко высказался о Вайкуле: Только деньги интересны 10:30Переживший обширный инфаркт 64-летний Николаев рассказал о состоянии 09:59Неизлечимо больная Светлана Светличная оказалась прикована к постели 09:09Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 08:35Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков 06:15Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык 03:19ТЕСТ: Угадай советскую сказку по одной цитате 00:14Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова 21:51Сдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 21:42ТЕСТ: Угадай, чем занималась советская организация, по ее названию 20:56Близкий Пугачевой мужчина сделал громкое заявление о конфликте Примадонны с Градским 19:51Известный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова 17:57Разведенку Лерчек сняли во время утех с женатым певцом: Подходит больше, чем бывший 17:35У кого бицепсы крепче: накачанная Алсу побила мощного Киркорова 17:27Оркестр имени Силантьева исполнит хиты Александры Пахмутовой 17:12"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 17:04Появление Костомарова на публике в окружении медсестер вызвало ажиотаж 16:31"Это ошибка": вернувшаяся в Россию Решетова взяла слово перед скандальным судом 16:02"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры 15:52Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком 12:23Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры 11:17Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке 10:30Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 09:56Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка 08:21"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию 06:17Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда 03:29Маколей Калкин отмечает 44-летие: вспоминаем взлеты и падения звезды фильма "Один дома" 00:09Нордический или европейский: как определить свой фототип, и научиться загорать без вреда для здоровья 20:19Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 18:14Дочь окончательно отреклась от Брэда Питта и официально сменила фамилию 17:23"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах 15:17На те же грабли: эти звезды шоу-бизнеса сошлись после громкого расставания 12:34Тест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь" 11:29Внушение и гипноз: Кравец раскрыла использованные при обмане Долиной методики спецслужб 10:19Погибла совсем молодой: стало известно о жуткой трагедии в семье Кейт Миддлтон 06:17Легенде советского кино Тереховой исполнилось 82 года: вспоминаем самую яркую роль актрисы 03:236 советов для тренировки английского языка: как научиться делать это быстро 00:33Как отличить натуральный камень от подделки?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

ТЕСТ: Знаете ли вы значения советских лозунгов?

ТЕСТ: Знаете ли вы значения советских лозунгов?
122

Советские лозунги были неотъемлемой частью повседневной жизни в СССР. Они украшали улицы, звучали по радио и телевидению, печатались в газетах. Проверьте с помощью нашего теста, насколько хорошо вы помните эти идеологические послания прошлого.

Этот тест – не только проверка знаний, но и возможность погрузиться в атмосферу советской эпохи, понять, какие идеи и ценности пропагандировались в то время. Независимо от вашего возраста и опыта, этот тест поможет вам лучше понять историю и культуру СССР, а также задуматься о том, как язык и риторика могут влиять на общество.

Вам предстоит вспомнить или узнать значение 12 известных советских лозунгов. Каждый вопрос сопровождается четырьмя вариантами ответа, из которых только один является правильным. Вам нужно выбрать тот ответ, который, по вашему мнению, наиболее точно отражает истинный смысл лозунга.

Телеграм канал

27 августа 2024, 18:22
Изображение сгенерировано при помощи DALL-E
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

ТЕСТ: Угадай, чем занималась советская организация, по ее названию

ТЕСТ на знание советских аббревиатур: попробуй ответить на все вопросы

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

"Берегу его от стресса": Киркоров с новым телом боится показаться на глаза 92-летнему отцу

"Берегу его от стресса": Киркоров с новым телом боится показаться на глаза 92-летнему отцу
У Филиппа Киркорова новое тело – "кубики" на прессе и "баллоны" на руках. Помолодевший, похорошевший, сексуальный – от Короля в восторге поклонники и журналисты. А вот близкие люди еще не оценили столь радикальных перемен во внешности. Филипп Киркоров много и упорно работал над собой – при помощи фитнес-тренера, диетолога и пластического хирурга.

"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте

"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте
Народный артист Филипп Киркоров представил публике свою новую музу. В этом году Филипп Киркоров появлялся на некоторых светских мероприятиях не один, а в компании молодой исполнительницы, 28-летней Маргариты Овсянниковой, которая выпускает работы под сценическим псевдонимом Margo.

87-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу

87-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу
Светлана Немоляева оказалась в центре внимания после сообщений о проблемах с сердцем. В последние дни СМИ активно обсуждали ее состояние здоровья, указывая на необходимость срочной медицинской помощи. По появившимся данным, актрисе стало плохо прямо в ее доме в центре Москвы.

Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк

Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк
Леонид Агутин и Анжелика Варум приехали в Сочи под занавес конкурса "Новая волна". На Черноморском побережье было жарко! Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года.

Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили

Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили
Светлана Дружинина оказалась в центре внимания СМИ. Журналисты которые распространили слухи о госпитализации Народной артистки России. В ответ на эти сообщения актриса сделала официальное заявление.

Выбор читателей

26/08Пнд"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 25/08ВскПравдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 27/08ВтрНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 26/08ПндСдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 26/08ПндПоклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 26/08ПндИзвестный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова