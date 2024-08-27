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Вторник 27 августа

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87-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу

87-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу
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Светлана Немоляева оказалась в центре внимания после сообщений о проблемах с сердцем. В последние дни СМИ активно обсуждали ее состояние здоровья, указывая на необходимость срочной медицинской помощи.

По появившимся данным, актрисе стало плохо прямо в ее доме в центре Москвы. Артистка жаловалась на слабость и боли в области сердца.

Поклонники и друзья Светланы Владимировны с тревогой следили за новостями, надеясь на скорейшее выздоровление любимой артистки. Однако, несмотря на надежды, ситуация оставалась напряжённой. Сообщения о том, что ей потребовалась помощь врачей, заставили многих волноваться, и ожидания улучшения состояния казались далекими.

По информации телеканала "360", врачи предложили Немоляевой госпитализацию, но она отказалась от этого шага. Это решение стало предметом обсуждения, так как здоровье пожилых людей требует особого внимания и заботы. Тем не менее, сама актриса решила развеять слухи о своем плохом самочувствии.

Светлана Немоляева. Фото: Феликс Грозданов

Светлана Владимировна подтвердила, что все в порядке. "Я в самолете. Лечу на гастроли в Калининград. Вчера играла спектакль", — сообщила она, тем самым опровергнув слухи о серьезных проблемах со здоровьем.

Напомним, что в мае 2024 года Светлана Немоляева уже сталкивалась с серьезными проблемами со здоровьем. Тогда у нее случился приступ фибрилляции предсердий, что потребовало госпитализации и круглосуточного наблюдения врачей. Ситуация была осложнена наличием дыхательной недостаточности, и медики сделали все возможное для стабилизации её состояния.


Телеграм канал

27 августа 2024, 17:06
Светлана Немоляева. Фото: Феликс Грозданов
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms

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