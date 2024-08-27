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Понедельник 26 августа

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Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова

Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова
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Лера Кудрявцева высказала смелое предположение.

24 августа основатель знаменитого мессенджера Павел Дуров был задержан в аэропорту Франции. Его обвинили в нескольких преступлениях из-за отказа Telegram сотрудничать с властями Франции. По данным СМИ ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Во время беседы с журналисткой Аленой Жигаловой телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова. По мнению знаменитости, арест российского бизнесмена связан с намерением отобрать мессенджер у его владельца.

"Думаю, что отжать хотят Telegram", — поделилась своим предположением Кудрявцева.

Павел Дуров основал не только мессенджер Telegram, но и социальную сеть "ВКонтакте", правда, позже покинул проект. В 2014 году Павел Дуров уехал из России и большую часть времени проводил в Дубае.

Многие знаменитости не остались равнодушными к задержанию программиста и поддержали его. Вслед за Такером Карлсоном и Илоном Маском за Дурова вступились Настя Ивлеева, Ида Галич, Ксения Собчак, которые сделали публикации в соцсети с хештегом #freedurov. Они недоумевают, как страна, которая считает себя свободной, вступила в противостояние с первым борцом за свободу слова.

Российский певец Олег Газманов призвал соотечественников отказаться от поездок за рубеж и уверен, что вскоре Дуров сдастся и расскажет, все, что ему известно.

Телеграм канал

27 августа 2024, 00:14
Лера Кудрявцева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал Алены Жигаловой• Требует проверки

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Никита Джигурда. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Наталья Водянова. Фото: YouTube / @VogueRussia
Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @sobchak
Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Виктория Боня. Фото: YouTube
Алсу. Фото: YouTube

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