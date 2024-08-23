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Пятница 23 августа

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Почти свободная Алсу намерена отсудить у мужа крупный куш – список внушительный

Почти свободная Алсу намерена отсудить у мужа крупный куш – список внушительный
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Алсу написала список требований на 100 страниц.

После долгого перерыва в Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Алсу появилась на мероприятии в новом имидже и представила публике новые песни. Артистка вышла в серебристом платье в пол и внушительных серьгах с бриллиантами. Зрители отметили, что певица в последнее время выглядит счастливой.

Виной тому слухи о новом возлюбленном Алсу или исполнительница просто решила начать с жизнь с чистого листа долго гадать не пришлось. Артистка пояснила журналистам, что никаких отношений у нее на данный момент нет, поскольку она пока еще находится в браке. Певица также подчеркнула, что ее сердце свободно.

А теперь выяснилось, что Алсу подала очередной иск на своего супруга, который, по слухам, не смог сохранить ей верность. Ян Абрамов получил внушительный список требований о разделе имущества на 100 страниц. Судя по всему, исполнительница хита "Мой сон" намерена отсудить у мужа крупный куш, потому что общая стоимость перечисленных в списке квартир, загородных домов, автомобилей, парковочных мест, акций различных компаний, долей в фирмах, банковских счетов и многого другого. превышает 10 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Алсу не согласна идти на мировую. На следующей неделе состоится их с Яном Абрамовым развод. А в октябре будет заслушано дело о разделе совместного нажитого имущества.

Телеграм канал

23 августа 2024, 09:51
Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал Mash• Требует проверки

Фоторепортаж

Объявившаяся певица Алсу покорила своим видом

Певица Алсу.
Певец Дима Билан на репетиции.
Композитор и продюсер Игорь Крутой.
Певица Анжелика Варум неузнаваема в черных очках.
Певец и автор-песенник Игорь Николаев в зрительном зале.
Поп-король Филипп Киркоров.
Певец Сергей Лазарев.
Алсу и Дима Билан.
Модель Анна Калашникова.
Филипп Киркоров и Жасмин.
Супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна.
Певец Интарс Бусулис.

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