Почти свободная Алсу намерена отсудить у мужа крупный куш – список внушительный

Алсу написала список требований на 100 страниц.

После долгого перерыва в Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Алсу появилась на мероприятии в новом имидже и представила публике новые песни. Артистка вышла в серебристом платье в пол и внушительных серьгах с бриллиантами. Зрители отметили, что певица в последнее время выглядит счастливой.

Виной тому слухи о новом возлюбленном Алсу или исполнительница просто решила начать с жизнь с чистого листа долго гадать не пришлось. Артистка пояснила журналистам, что никаких отношений у нее на данный момент нет, поскольку она пока еще находится в браке. Певица также подчеркнула, что ее сердце свободно.

А теперь выяснилось, что Алсу подала очередной иск на своего супруга, который, по слухам, не смог сохранить ей верность. Ян Абрамов получил внушительный список требований о разделе имущества на 100 страниц. Судя по всему, исполнительница хита "Мой сон" намерена отсудить у мужа крупный куш, потому что общая стоимость перечисленных в списке квартир, загородных домов, автомобилей, парковочных мест, акций различных компаний, долей в фирмах, банковских счетов и многого другого. превышает 10 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Алсу не согласна идти на мировую. На следующей неделе состоится их с Яном Абрамовым развод. А в октябре будет заслушано дело о разделе совместного нажитого имущества.