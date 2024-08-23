Избивавший жен Марат Башаров нашел способ искупить свою вину

Марата Башарова осуждают за его поведение в прошлом.

Марат Башаров стал скандально известен не только, как актер, но также как тиран и дебошир. Его даже долгое время не брали в кино, чтоб он понес наказание за свое нестандартное поведение.

К своему 50-летию, которое ведущий "Битвы экстрасенсов" отметил 22 августа, он пришел к покаянию. Башаров признался журналистам, что очень жалеет о прошлых ошибках, и теперь избивавший жен артист нашел способ искупить свою вину.

Инструментом для этого стала его новая роль. Вскоре Марат появится в сериале, где воплотит образ героя, пытающегося решить проблемы в браке. Актер подчеркнул, что их судьбы с персонажем очень схожи.

"Этот человек искупает свою вину, как и я пытаюсь искупить вину "прошлой жизни", – рассказал артист журналистам.

Напомним, звезда сериала "Граница. Таежный роман" вступал в брак трижды. Впервые он женился в 2004 году на Елизавете Круцко, она в 2004 году подарила ему дочь. Спустя 5 лет, брак развалился.

В 2014 году Башаров сочетался узами с коллегой по цеху Екатериной Архаровой, которая приходится племянницей Эммануилу Виторгану. Через несколько месяцев новобрачная была помещена в клинику: у нее обнаружили многочисленные ушибы, сотрясение мозга и перелом носа. Актриса пояснила, что такие побои нанес ей муж.

Архарова добавила, что приступы жестокости начались у Башарова на фоне пристрастия к алкоголю. Через полгода пара развелась, а в следующем году артист снова объявил о свадьбе. Избранницей стала поклонница актера Елизавета Шевыркова, которая ждала от него сына. Но ситуация повторилась. третья жена артиста тоже оказалась на больничной койке с переломом носа. Последовал развод.

Башаров не понес уголовного наказания, но был наказан иначе. Его перестали снимать в кино. Позже он принес публичные извинения своим обиженным женам за то, что позволил себе такое отношение к слабому полу и вел себя не по-мужски.