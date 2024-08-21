"Даже не попытался извиниться": Бородина пнула женившегося на любовнице Омарова

Телеведущая Ксения Бородина ответила на "глупый" вопрос подписчика.

Недавно один из поклонников Ксении Бородиной поинтересовался, почему та против знакомства дочери Теоны с новой пассией ее отца Курбана Омарова и в то же время не видит ничего плохого в том, чтобы ее наследница контактировала с Николаем Сердюковым, новым избранником телезвезды.

Ксения Бородина сочла данный вопрос глупым, поскольку, как она считает, все очевидно. "Папа Теоны даже не попытался извиниться за все, что он сделал мне", – пнула, образно говоря, телеведущая бывшего мужа. Мол, он мог бы наладить отношения ради дочери, но не делает этого.

Вместе с тем Ксения отметила, что уже давно не держит зла на экс-супруга. По словам телезвезды, все, что он сделал по отношению к ней во время и после брака, лишь на его совести. А еще знаменитость, отвечая на вопрос поклонника, вспомнила, что всем было безразлично, когда в ее семейной жизни были проблемы.

Напомним, Курбан Омаров после развода с Ксенией Бородиной женился на любовнице. Кстати, когда Валерия, новая избранница бизнесмена, узнала, что является таковой, прервала с ним какие-либо контакты. Лишь после расторжения брака Курбан смог вернуть ее расположение.