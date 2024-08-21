Шаляпин раскрыл главный секрет Волочковой: она замужем

Прохор Шаляпин высказался о личной жизни Анастасии Волочковой.

Недавно Анастасия Волочкова похвасталась перед своими подписчиками новым мужчиной. Хотя она и не раскрыла личность возлюбленного, фанаты предположили, кто им может быть. Такие выводы они сделали после того, как Волочкова рассказала свою душещипательную историю.

В ее домашнем "Большом театре" упала люстра и звезда российского балета поспешила приобрести точно такую же взамен. На сторис знаменитости появился брутальный мужчина – продавец люстр, который позже засветился и на ее фото. Настя опубликовала снимок, но показала только часть лица молодого человека. Однако это не помешало поклонникам разглядеть в нем того самого консультанта из магазина осветительных приборов.

Услышав об этом, близкий друг Волочковой Прохор Шаляпин заявил, что вокруг балерины всегда крутится большое количество мужчин, но не все они могут быть ее избранниками. Артист раскрыл главный секрет Волочковой: на самом деле она давно замужем за сценой.



"Главный ее фаворит, муж — это сцена", — рассказал он.

Кроме того, исполнитель добавил, что многие встречаются с Настей ради хайпа или мечтая прославиться. Но про нового избранника артистки он такого сказать не может, поскольку не знаком с ним. При этом Шаляпин подчеркнул, что у него с Волочковой очень теплые отношения, и он является самым надежным ее другом.