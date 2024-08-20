В семье Джигана и Самойловой случилось страшное: потеряли все

Оксана Самойлова поделилась личной трагедией в своем блоге.

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова не так давно рассказывала своим подписчикам, что они с семьей живут в съемном доме. Подмосковный особняк, где ранее обитали знаменитости оказался для них слишком большим.

Накануне в звездном семействе случилось страшное, настоящее "стихийное бедствие". Из-за неисправности бассейна затопило весь первый этаж коттеджа. Вода залила комнаты. Самойлова пожаловалась поклонникам, что они потеряли почти все: "Все вещи, всю электрику, просто все!"

"Что делать-то теперь?", – воззвала многодетная мама.

Поклонники выразили свое сочувствие, посоветовали обратиться в фирму по устранению затопления, а потом вызвать клининг для уборки.

Недавно семья Джигана вернулась с отдыха. Они провели остаток каникул на Мальдивах. Самойлова рассказала, что во время катания на лодке сильно простудилась. Но даже плохое самочувствие не могло испортить ей настроение. Однако, судя по происшествию, первые дни дома оказались не такими радостными.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы попалась на уловку мошенников, которые выдавали себя за Оксану Самойлову. Женщина, поверив злоумышленникам, лишилась 150 тысяч рублей. Преступники сгенерировали голос блогера с помощью нейросети и умело подделали ее паспорт.